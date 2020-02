SIX revisará el dividendo de BME: recortará el 'payout' con el objetivo de hacerla crecer

Laura de la Quintana Zúrich

El futuro del histórico dividendo de Bolsas y Mercados Españoles (BME) tiene los días contados si la opa lanzada por SIX sale adelante. El gestor de la bolsa suiza considera que la ratio de payout -el porcentaje del beneficio destinado a retribuir- que mantiene la firma española, próxima al 97% de su beneficio, no es sostenible si de lo que se trata es de crecer, por la vía de las inversiones, en un futuro. "Nos sentimos más cómodos con nuestro modelo", reconoce Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX, en un encuentro con periodistas este jueves en la sede central de la compañía en Zurich.

Siguiendo esta pauta, y si finalmente la operación de compra sale adelante, el reparto entre los accionistas tenderá a ajustarse hacia la media histórica de la bolsa suiza, en un 60% en los últimos años, con el objetivo de destinar una mayor cantidad de dinero a capex (inversiones, en la jerga financiera).

"BME es una gran compañía, pero no ha crecido mucho en los últimos tiempos y nosotros somos un partner importante para poder hacerlo", reconoce. "Es una bolsa muy eficiente, que logra una gran satisfacción entre sus clientes, bien organizada", pero "vemos nuevos caminos de trabajo, o a través de la digitalización".

Esta idea va en la línea con el plan estratégico que BME presentó hace casi año y medio para el periodo 2019-2021. Según reconoció su consejero delegado, Javier Hernani, en una entrevista con elEconomista, el dividendo de la compañía "no puede ser una barrera para crecer", al tiempo que afirmó que las nuevas líneas de negocio que se fueran incorporando a la compañía iban a contar con una ratio de payout diferente y, por extensión, más reducida, que lo que ha venido manteniendo hasta la fecha la compañía.

En todo caso, y debido a la caída del beneficio del gestor nacional, el importe bruto del dividendo se ha reducido desde 2015, hasta los actuales 1,57 euros por acción, el pago de menor importe desde el año 2006, coincidiendo con su salida a bolsa. El último de los pagos con cargo a los resultados del año pasado se realizará el próximo 8 de mayo, con 0,57 euros por acción que, como ya ocurriera con el dividendo de diciembre (por un importe de 60 céntimos) debería deducirse de la oferta de 34 euros en metálico lanzada por SIX.

Opa para mayo

SIX parece dispuesta a poner todo de su parte para hacerse con BME y a aceptar las condiciones que le exija el Gobierno, incluso considerando que Economía decida contar con lo que se denomina acción de oro. Se trata de un mecanismo en manos del Ejecutivo al considerar a BME una empresa estratégica en términos nacionales y que obligaría a SIX a lograr el visto bueno del Gobierno en las grandes decisiones. "No hemos discutido el tema de una posible acción de oro ( ) estamos abiertos a valorar las condiciones que se nos planteen para llevar a cabo la operación", afirma Jos Dijsselhof. Ahora bien, desde la firma suiza reconocen que se trata de un procedimiento "anticuado" en el ámbito europeo. "No entendemos por qué la gente tiene dudas sobre lo que vamos a hacer. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos", comenta el consejero delegado de SIX.

Dijsselhof: "Esperamos que antes de las vacaciones de verano esté resuelta la opa. (...) No creo que estemos pagando un precio excesivo"

En su reunión con periodistas, Dijsselhof ha insistido en la agenda que ya adelantó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada. La resolución por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez se espera para finales de abril o principios de mayo, punto también confirmado por el Ministerio que dirige Nadia Calviño, previo paso por el consejo de ministros. "Esperamos que antes de las vacaciones de verano" esté resuelta la opa, asegura.

Otro problema que podría surgir con el Gobierno es por la gestión o el futuro de las bolsas regionales -Bilbao, Barcelona y Valencia-. "Cada región tiene su papel", reconoce Dijsselhof, en un nuevo intento por cumplir con las exigencias de Moncloa.

Dijsselhof: "Hasta donde yo conozco, no existe otra oferta sobre BME"

En lo que respecta a la posibilidad de que Euronext lanza una contraopa, desde SIX dicen sentirse "confiados con que hemos ofrecido el precio o la oferta correcta para comprar BME". "No creo que estemos pagando un precio excesivo por BME. De algún modo es un valor que se va a generar" en un futuro. "Somos muy conservadores con nuestras finanzas", concluye el CEO de la firma.

SIX defiende su oferta. "Es muy atractiva" algo en lo que también "incluyo el precio". ¿Habrá una contraoferta por parte de algún competidor, como Euronext? "Hasta donde yo conozco, no existe otra oferta".

Tasa Tobin

El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras por la que se gravarán las operaciones para aquellas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros con una tasa del 0,2%. La denominada Tasa Tobin "no impactará en la operación", según SIX, aunque, como regulador de mercados no creen que "haya sido una buena idea" a pesar de que no les impedirá "seguir adelante".