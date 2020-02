EuroNext vuelve a dejar la puerta abierta a una contraoferta por BME

Laura de la Quintana Madrid

El futuro de Bolsas y Mercados Españoles (BME) no está ni mucho menos resuelto, ya que cuando parecía que el interés de EuroNext se había desvanecido casi por completo, ayer volvió a reaparecer. "No existe una fecha límite específica. Ahora mismo, las autoridades españolas están analizando [la oferta de Six], y puede acabar en una oferta por nuestra parte o no", reconoció su consejero delegado, Stéphane Boujnah, durante la presentación de sus cuentas anuales ayer. EuroNext aseguró estar monitorizando la situación y "todos los parámetros" antes de tomar una decisión, aunque sí resaltó su límite de endeudamiento para acometer este tipo de operaciones.

Boujnah fue mucho más claro a la hora de mostrar su interés por la bolsa italiana, en manos de la London Stock Exchange (LSE), aunque insistió en que sus propietarios no tienen intención de ponerla a la venta.

Aun así, todo apunta a que el Gobierno podría dar luz verde a la oferta lanzada por Six unas semanas antes de lo previsto. Eso es, al menos, lo que aseguró ayer el presidente de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Sebastián Albella, que adelantó que la resolución final sobre la OPA de BME podría concluir algo antes de mayo.

El calendario para que CNMV y Gobierno se pronuncien arrancó este mismo martes, según confirman fuentes consultadas, después de que la cartera que dirige Nadia Calviño solicitara el informe preceptivo al regulador. A partir de ahí, la CNMV dispone de 30 días hábiles para elaborar un informe que trasladará al Gobierno, que será el último en pronunciarse. El Ejecutivo, por su parte, dispone de 60 días hábiles (extensibles otros 30) para que la oferta del gestor suizo sea aprobada, periodo que, según fuentes del Ministerio de Economía, acaba el próximo 6 de mayo.

Estas mismas fuentes reconocen que su intención es agotar el plazo previsto, por lo que la OPA de Six debería ser aprobada, si la resolución es favorable, como prevén distintas fuentes financieras, en el consejo de ministros que se celebrará justo un día antes, el 5 de mayo.

"Todo discurre con normalidad" y "a buen ritmo", recordando que en este largo proceso están implicadas tanto CNMV como Gobierno, pero también el supervisor suizo, la autoridad de competencia e, incluso, las Comunidades Autónomas en las que hay sedes de bolsas.

Si se cumplen estos plazos, la oferta de Six podría ser sometida a consulta entre los accionistas de BME en junio, para dar por cerrado el proceso. El gestor de la Bolsa de Suiza puso sobre la mesa a mediados de noviembre del año pasado una OPA en efectivo, según la cual abonará 34 euros por acción, menos los dividendos que se paguen hasta que se resuelva el proceso. BME pagó el 28 de diciembre 0,6 euros por título, que deben deducirse del precio de la OPA, hasta 33,4 euros. Ayer la acción cerró en 34,66 euros, un 3,8% por encima.