BME paga un dividendo de 0,6 euros antes de cerrar el año en plena opa de Six

Bolsas y Mercados Españoles (BME) cerrará el año de los dividendos, como es tradición, el próximo 30 de diciembre con el pago de 0,60 euros brutos por acción, que a precios actuales rentan un 1,7%. Este es, en principio, el único pago que podría deducirse de la oferta de compra lanzada por Six, el gestor de la Bolsa suiza, con una opa a 34 euros por acción. "El precio ofrecido se ajustará a la baja [según el dividendo a abonar] hasta los 33,4 euros por título", apuntó Six en el hecho relevante de su opa remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero existe otro supuesto, que no es descartable, ante la posibilidad de que EuroNext -gestor de las bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Londres, Dublín y Oslo- entre en el juego y se abra una guerra de opas por hacerse con el control de la española. Si esto se produce, y la batalla se dilata más allá del mes de mayo, BME volverá, en principio, a retribuir al accionista con el último de los dividendos con cargo a las cuentas de 2019 con 0,57 euros brutos, según la previsión de Bloomberg, y este pago debería deducirse, siguiendo esta misma norma, de los 34 euros ofrecidos por Six.

No obstante, este último pago aún no está confirmado. El consenso de analistas considera que el gestor mantendrá su retribución conforme a la de 2018 -en total, en 1,57 euros-, que fue la más baja desde el año 2006 ante la caída del beneficio neto, sin tener en cuenta que la operación corporativa con Six salga adelante.

La opa lanzada por el gestor suizo disparó en la primera semana la cotización de BME, que llegó a tocar los 36 euros, máximos de 2015, para luego oscilar entre los 35,25 a 35,5 euros en las últimas dos semanas -es un horquilla en la que se ha podido ganar 0,7 puntos-. Y las ganancias del 39% del gestor nacional desde que Six pusiera su oferta sobre la mesa públicamente es lo que ha llevado a la rentabilidad por dividendo de BME a mínimos (también) de los últimos cuatro años. El retorno de sus tres pagos se sitúa en el 4,47%, según Bloomberg, zona que no tocaba desde el verano de 2015. De media desde entonces, el dividendo de la firma que capitanea Javier Hernani ha arrojado una rentabilidad del 6,25%.

Cuál es el futuro de los pagos

De momento, la opa de Six está a la espera de la aprobación, en primer lugar, del Gobierno, y luego de la CNMV, un proceso que podría dilatarse hasta febrero. De lograr luz verde, Six deberá presentar un folleto definitivo en el que incluya cuál será su política de dividendos. Fuentes próximas reconocen que "es un punto que se está discutiendo [con BME] en este momento".

Si la operación tiene éxito -debe ser aprobada por el 50% de las acciones más una- puede quedar hasta un 49% de los accionistas de BME que opten por conservar sus acciones. ¿Cobrarían entonces el pago de mayo? Six no tiene intención de excluir de cotización a BME, pero por el momento no ha desvelado sus planes sobre la retribución al accionista.