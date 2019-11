El mercado solo da credibilidad a una contraopa de Euronext por BME

En la partida que se está disputando entre los operadores bursátiles que quieren comprar BME todavía quedan cartas que poner boca arriba. Pero la jugada que señala a Euronext como principal competidor de SIX empieza a estar cada vez más clara. Si bien es cierto que son numerosos los nombres que han aparecido en las quinielas como posibles compradores, también lo es que el mercado, por ahora, solo se cree a Euronext como posible oferente. Así lo refleja tanto la caída en el precio de la acción -lo normal es penalizar al comprador- como el mayor volumen de negociación visto en las últimas sesiones. Algo que, de momento, no se ve en el resto de posibles rivales. Ahora bien, fuentes de mercado señalan que en este caso sería una opa hostil, lejos de la operación amistosa que se ha gestado con SIX en la que se cuidan detalles del negocio y la estructura de la española.

Este jueves Stéphane Boujnah, consejero delegado de Euronext, insistió en estar "en conversaciones continuas con el consejo de administración de BME para presentar una oferta", en una entrevista que recoge Reuters de la página web Boursorama. "Hay un calendario que nos lleva a principios de 2020", dijo. Mientras Javier Hernani, consejero delegado de BME, advertía que si viene otra oferta "tendrá que mejorar el precio y los compromisos de estabilidad, integridad y solvencia del mercado español" que ha ofrecido SIX.

El mercado ya está considerando las opciones del operador de las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Dublín y Oslo. Solo así se explica que el volumen negociado por la firma esta semana se haya visto incrementado. Desde el lunes ha movido de media 150.000 acciones al día, frente a los 111.000 diarios de media en el último año (ver gráfico). Algo que no ocurre en el resto de operadores bursátiles que los rumores han situado en el primer plano informativo, que han movido menos títulos esta semana que lo negociado de media en lo que va de 2019.

También va en la misma dirección el hecho de que sus acciones sean las que más retroceden desde que el lunes saltó la oferta de la bolsa suiza, mientras que las de Deutsche Boerse y London Stock Exchange registran solo ligeras pérdidas en los cuatro últimos días y las de la bolsa de Hong Kong sube un 2%. Ayer los títulos de Euronext volvieron a caer un 2,7%, con lo que ya arrastran un descenso del 5,6% en la semana.

Menos atractiva para el resto

Aunque puedan surgir más ofertas, los expertos le ven menos sentido. "Sería muy sorprendente que Deutsche Boerse hiciera una aproximación por BME, porque iría en contra de la estrategia de fusiones y adquisiciones que enarbola la compañía", señalan desde el departamento de análisis y estudios de UBS, desde donde aseguran que también está limitada en las ofertas que pueda hacer por su necesidad de mantener una calificación crediticia AA- o superior y por el "coste de oportunidad significativo" que puede suponer una potencial propuesta.

Una visión que encaja con la que esgrime Alejandro Martín, gestor de Horos AM, quien asegura que para "Euronext es interesante", pero "Deutsche Boerse no está tan interesada en cash equity", y en Hong Kong no ve "sinergias" y encaja menos por el tamaño de la española. Con todo, destaca que Euronext tendría que hacer una oferta sensiblemente mayor que podría elevar su deuda/ebitda a 5 veces, por lo que sería razonable que estuviera ligada a una ampliación de capital.

Y en la misma línea se posicionan desde Berenberg: "Creemos que una oferta por Deutsche Boerse es poco probable dado que no se ajusta a su plan de fusiones y adquisiciones establecido y ya que el mercado bursátil no es muy atractivo para un operador más centrado de derivados como Deutsche Boerse".

A la espera de lo que pueda ocurrir, las acciones de BME volvieron a subir ayer, un 0,68%, hasta los 35,72 euros, con lo que mantienen unas ganancias del 40,6% en la semana. Su volumen también se ha disparado y, de hecho, está siendo el valor más negociado de toda la bolsa española esta semana, por encima de Santander. En los últimos cuatro días su contratación media se ha situado en 212 millones, 23 veces más de lo habitual en el último semestre.