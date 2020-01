Mutuactivos lanza un fondo de bolsa americana un 85% más barato que la competencia

Ángel Alonso Madrid

Mutuactivos acaba de protagonizar un paso más en la guerra de precios que se está produciendo en la industria de inversión española. Acaba de lanzar un fondo centrado en renta variable de Estados Unidos que replicará al Dow Jones 30, índice que recoge a las principales compañías industriales del país norteamericano. La comisión de gestión será del 0,10% para la clase destinada a la gestión discrecional de carteras y del 0,25% para el resto.

Impulsar precisamente la perfilación de clientes de Mutua Madrileña, con "el mejor producto al mejor precio", es lo que subyace debajo de este lanzamiento, según Luis Ussía, consejero delegado de Mutuactivos, en un momento en que Mifid II ha llevado a las gestoras a buscar abaratar los costes.

No se trata de un fondo indexado ni de gestión pasiva puramente, aunque en la gestora aseguran que estará muy pegado al índice elegido, más fácil en todo caso de replicar que el S&P 500, con el que va parejo en rentabilidad a largo plazo. Pero Mutuafondo Renta Variable EEUU tendrá flexibilidad a la hora de ponderar los valores y tendrá una parte invertida en renta fija.

El mercado de acciones de EEUU es uno de los más difíciles de batir de manera consistente, de ahí que la gestión pasiva se haya hecho fuerte en este mercado con más de 4 billones de dólares en fondos indexados y ETF de bolsa, según Bloomberg con datos de septiembre. Esta dificultad es lo que ha motivado el lanzamiento del fondo de Mutuactivos, que permite reducir el coste final, según sus cálculos, entre 20 y 25 puntos básicos.

Coste de los fondos

De media, los fondos activos de bolsa norteamericana cobran una comisión de gestión del 1,53%, mientras que los fondos indexados aplican un 0,62% y los ETFs, un 0,34%, según datos de Morningstar Direct, lo que se traduce en una rebaja de rentabilidad. Mientras que los fondos indexados consiguen un 13,26% anualizado a 10 años, los activos logran solo un 11,27%. En el caso de los fondos españoles en esta categoría, la comisión media se sitúa en torno al 1,70% y el 0,65% en los indexados, con un rendimiento del 11,88% y del 13,10% anualizado a 10 años, respectivamente.

La gestión discrecional, que ha ganado peso entre las firmas hasta el punto de representar el 21% de la distribución total de fondos en España, según Inverco, permite a las gestoras realizar apuestas tácticas mediante la gestión pasiva, con lo que pueden abaratar los costes de las carteras de los clientes.

Esta obsesión por la reducción de gastos se ha convertido en un mantra para las firmas, en un momento en que la pata de gestión de activos se ha convertido en algo fundamental. De ahí que la gestión discrecional sea el nuevo campo de batalla donde competir. CaixaBank, una de las entidades con mayor peso en este segmento, dispone de un fondo de bolsa norteamericana que aplica una comisión de gestión del 0,25% en su clase Cartera, cuyos subyacentes son fondos de terceras gestoras internacionales. Y en CaixaBank Smart Money RV USA, dirigido a los clientes de su plataforma digital, la comisión de gestión se sitúa en el 0,33%

No obstante, Ussía señala que con este nuevo fondo no pretenden inmiscuirse en la gestión pasiva, sino solamente minimizar los costes. "Tenemos experiencia en renta variable europea, y no renunciamos a generar rentabilidad cuando tenemos posibilidad de extraer alfa", subraya. el momento elegido para lanzar el fondo puede no ser el más adecuado, con la bolsa norteamericana en máximos, aunque "siempre nos sorprende". De hecho, en la visión estratégica de la gestora están más positivos en bolsa europea que en EEUU.

Auge de la gestión pasiva

La gestión pasiva se ha convertido en uno de los principales segmentos de crecimiento de la industria de inversión a nivel global, en un momento en que no se trata solo de obtener rentabilidad, sino de pagar un precio justo por los productos financieros.

Y los fondos considerados activos se encuentran en el punto de mira de los inversores, por las altas comisiones que aplican, en muchos casos, por una rentabilidad que no justifica ese gasto. Y esta tendencia es cada vez más creciente en Europa.