El coronavirus solo ha dejado 'síntomas incipientes' en el rally de las bolsas europeas, pero no ha terminado con él

Las principales bolsas del planeta han empezado esta semana a dar ciertos signos de consolidación amparándose en las preocupaciones que el coronavirus está generando en Asia antes del comienzo de las celebraciones de año nuevo en China

Tras haber acumulado una importante sobrecompra en las últimas semanas, los mercados bursátiles del Viejo Continente han sumado descensos en las últimas jornadas que les han ayudado a alejarse de las primeras resistencias a las que se enfrentaban y que les han acercado de nuevo a los niveles de alerta que podrían indicar un acercamiento a soportes.

Pese a todo, "el rally que desarrollan las principales bolsas europeas desde el pasado mes de agosto se mantiene del todo vigente", asegura contundente Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader quien afirma que "no podrá darse por concluido mientras el Eurostoxx 50 se mantenga sobre la directriz alcista que viene guiando los ascensos desde entonces".

Precisamente es esa directriz alcista la que el EuroStoxx volvió a "martillear" ayer. "Actualmente discurre por la zona de los 3.745 puntos, que además son los mínimos que marcó el índice la semana pasada", asegura Cabrero, quien advierte, eso sí, que no es una señal de fortaleza que la directriz alcista sea martilleada tantas veces.

En España, los descensos inferiores al medio punto porcentual que registró ayer el Ibex 35 dejaron al selectivo dentro del claro lateral que atraviesa en las últimas semanas y que tiene como base y soporte los 9.468 puntos y como techo y resistencia los 9.700 puntos.

"Mientras se mantenga por encima de dichos soportes, esta consolidación, a priori, la consideraríamos como una simple pausa previa a mayores ascensos hacia objetivos en los 10.300 puntos", asegura Cabrero mientras explica que los últimos movimientos en el índice "están sirviendo para aliviar la sobrecompra derivada de las subidas de los últimos meses".

Sin agotamiento comprador en Wall Street

Al otro lado del Charco, Wall Street volvió ayer a abrir sus puestas tras el festivo del lunes con un ojo puesto en las palabras y los gestos de los mandatarios reunidos en el Foro de Davos y el otro en China, y el coronavirus. El sector del lujo y el de las aerolíneas fueron los más afectados durante una sesión en la que las pérdidas fueron moderadas.

Wall Street sigue sin tener miedo a la altura y no mostrará ningún signo de agotamiento comprador mientras el S&P500 no cierre una semana por debajo de los mínimos de la semana anterior, algo que no sucede desde comienzos de octubre pasado. Los últimos mínimos semanales los ha establecido el S&P 500 en los 3.265 puntos. "Mientras no se rompa esta serie alcista de 15 semanas no vemos motivos para recoger beneficios en el mercado norteamericano", afirma Cabrero.

Es decir, para ver signos de agotamiento comprador en Wall Street, los selectivos yankees deberían caer un 2%.