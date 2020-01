El 'desprecio' por el Ibex le lleva al mayor descuento frente a Europa desde 2002

En 2019, una vez más, el Ibex 35 se quedó sensiblemente rezagado frente a las bolsas del Viejo Continente. Con una revalorización del 12%, el selectivo español se dejó 13 puntos porcentuales frente al EuroStoxx -la mayor brecha en un año natural desde 2012-. Así las cosas, el índice arranca 2020 cotizando a 13 veces su beneficio de los próximos 12 meses, lo que supone un descuento de casi el 10% frente a Europa, el mayor desde el año 2002.

De hecho, entre los principales índices de la eurozona solo el italiano cotiza más barato que el español, en las 12,3 veces, según los datos de FactSet. Así, la renta variable de los Países Bajos se compra a casi 17 veces sus ganancias, la de Bélgica y Francia en torno a las 15,5 veces y la alemana a 14 veces. La mayor parte de esta rebaja del Ibex se explica por la composición del índice, con un elevado peso del sector bancario -de casi el 26%-. Y es que si la industria financiera de la región se ha quedado rezagada frente al EuroStoxx en los últimos 12 meses, la española lo ha hecho aún peor que la europea, lo que ha castigado el comportamiento del selectivo patrio.

Evolución del descuento por PER del Ibex frente al EuroStoxx 50

"El elevado peso de los bancos ha actuado como un viento en contra para el índice. A pesar de unos datos macro más positivos frente a sus comparables, el sector ha tenido problemas de manera continuada para reflejar ese mejor momentum económico en los volúmenes y su cifra de negocio", explican desde Jefferies, donde también apuntan a la ausencia de subidas de tipos y a que "los datos en volúmenes de nuevos negocios y en los precios de los préstamos tampoco apuntan a buenas noticias".

No solo los bancos

Con todo, el peso del sector bancario sobre el selectivo español de referencia se ha ido diluyendo en los últimos años, pasando del 34,4% en los máximos del año 2017 al 25,9% actual, según los datos de Bloomberg.

Además, al lastre de la industria financiera habría que sumarle el mal comportamiento de algunas de las grandes compañías. En los últimos 12 meses solo dos de las diez mayores firmas del Ibex 35 han logrado batir al mercado europeo: Inditex e Iberdrola. Mientras, cotizadas como Telefónica, Repsol o Naturgy se han quedado muy por detrás de los mercados europeos.

La gran pregunta para los inversores es si el Ibex logrará cerrar esa brecha de rentabilidad y de valoración que se ha abierto con respecto a Europa, una posibilidad que los analistas ven complicada ante el entorno que tiene por delante. "Está penalizado por el elevado peso de la banca -por la que los inversores no están dispuestos a pagar los múltiplos que en el pasado en un entorno de débil de crecimiento y tipos bajos- y Latinoamérica", argumentan en Renta 4.

Más allá del descuento frente al Viejo Continente, el índice español cotiza con un descuento del 5% frente a sus múltiplos de los últimos 5 años, pero en línea frente a los de la década. "Es improbable que volvamos a ver al índice cotizando a los ratios del pasado, y se está aplicando un derating del 15%. Teniendo esto en cuenta, el potencial que vemos para el índice es del 8%", indican en la entidad.

Perspectivas para 2020

De momento, el consenso recogido por Bloomberg da un recorrido al Ibex del 7,5%, hasta los 10.300 puntos. "La ponderación sectorial de la bolsa española ha sido negativa para los inversores a pesar de que la economía ha tenido un crecimiento modesto y un sector servicios resiliente. Los subyacentes no son tan pobres como los retornos en el año sugieren", argumentan desde Jefferies, por lo que mejoran su visión sobre el país a "modestamente alcista". Para comenzar el año, el selectivo español se anota una subida del 0,5%, en línea con la subida que se apunta el índice de la eurozona.

Al rendimiento esperado por precio habría que sumarle el de los dividendos, ya que se estima que la rentabilidad de los pagos del índice a los precios actuales serían del 4,5%, casi 100 puntos básicos más de lo que se espera para el EuroStoxx 50.

La rentabilidad de los pagos del Ibex a los precios actuales serían del 4,5%, casi 100 puntos básicos más de lo que se espera para el EuroStoxx 50

A pesar de que el pasado año las bolsas fueron capaces de subir independientemente del comportamiento de las estimaciones de beneficio, lo cierto es que las expectativas para este 2020 son bastante elevadas. A día de hoy los analistas esperan que el beneficio por acción (bpa) del índice se incremente un 12% este año.

Durante los últimos 12 meses las expectativas de beneficio del año 2020 han retrocedido un 14% y ahora la clave está en si continuarán los recortes a lo largo de este año o si se podrán sostener las estimaciones, toda vez que es habitual que los analistas recorten sus previsiones a lo largo del año.

Los analistas no ven grandes riesgos

El mercado recibió este martes con indiferencia el nombramiento del nuevo Gobierno y los analistas creen que no será una gran preocupación del mercado dado el complicado equilibrio parlamentario. "A pesar de los temores, el programa de la coalición no incluye cambios explícitos en la regulación bancaria, energética o eléctrica. Por lo tanto, esperamos que la bolsa siga cotizando en función de los fundamentales y no por las noticias políticas", señalan desde UBS.

Por su parte, en Oxford Economics no esperan que "el nuevo gobierno altere de manera fundamental la trayectoria de la economía". Así, piensan que "en el corto plazo, será mucho más dependiente de los factores externos y su posición en el ciclo que de quién está en el poder".