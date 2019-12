Las bolsas de Europa entran en modo pausa antes de continuar con el 'rally' de Navidad

A la espera del discurso que en la sesión de hoy pronunciará la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y de conocer el dato clave de inflación de la Zona Euro correspondiente al mes de noviembre, las bolsas de Europa afrontan las últimas sesiones del año en modo pausa antes de proseguir con sus ascensos.

"Pese a que en la sesión de ayer se perdió gran parte de lo ganado en la jornada del lunes, consideramos este movimiento como una simple pausa en los ascensos y, de momento, no vemos nada que ponga en jaque las posibilidades de seguir viendo una continuidad del rally navideño", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"No habrá nada que cuestione una continuidad del rally mientras un eventual recorte no provoque el cierre de los huecos que de forma general se abrieron el pasado viernes al alza", señala Cabrero, quien afirma que para que eso ocurra el EuroStoxx 50 debería de cerrar una sesión por debajo de los 3.706 puntos, "algo que consideramos que es muy improbable que suceda mientras el selectivo continental no alcance objetivos como son los altos de 2015 en los 3.836 puntos".

En este sentido, en el ámbito continental la sesión vendrá marcada por el anuncio de fusión entre Peugeot y Fiat Chrysler. Un pacto con el que esperan alcanzar sinergias anuales de 3.500 millones de euros y generar un flujo de caja positivo desde el primer año.

El acuerdo, al que se da un plazo de 12 a 15 meses para completarse, espera conseguir una compañía que obtenga grado de inversión de las agencias de calificación y que cree el cuarto mayor fabricante de automóviles por ventas globales.

El Ibex, a por los 9.730-9.800 puntos

"Por su parte", añade Cabrero, "el Ibex 35 atraviesa una simple pausa previa a un inminente ataque de la zona de resistencia de los 9.730-9.800 puntos, cuya ruptura sería una nueva señal de fortaleza en la renta variable española".

Y es que, tras romper los 9.525 puntos, "el selectivo confirmó un patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido que invita a favorecer objetivos de cara al 2020 en los 10.800-11.200 puntos".

Conoce tu perfil inversor: