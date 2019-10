Wall Street vive ganancias ante el optimismo comercial y el S&P 500 apunta a nuevos máximos históricos

Wall Street cotiza con optimismo las últimas noticias relativas a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El aparente acercamiento de las dos mayores economías del mundo lleva a la bolsa de Nueva York a buscar nuevos máximos históricos. En concreto, en el selectivo S&P 500, que se mueve en torno los 3.040 puntos este lunes. Así, se acerca a sus resistencias críticas y, por tanto, a un mercado alcista, según los expertos. Todo ello sin perder de vista las cuentas empresariales y con la expectación de la reunión de la Fed de esta semana.

La bolsa de Nueva York extiende las ganancias del pasado viernes. El selectivo S&P 500 apunta a nuevos máximos históricos de cierre. Actualmente se encuentran en los 3.025 puntos, que hoy supera.

El parqué estadounidense cotiza con optimismo las últimas noticias sobre un avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Según informa hoy Reuters, los representantes de las dos mayores potencias del mundo están "cerca de concluir" la 'primera fase' de su acuerdo. De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, espera poder firmarla con su homólogo chino, Xi Jinping, el mes que viene.

Así, con las alzas de este lunes, los índices neoyorquinos se acercan más a sus resistencias críticas. El S&P 500 ya atacó la pasada jornada el nivel intermedio de los 3.020 puntos, por lo que ahora mira a los 3.060 enteros. Esta no es una resistencia cualquiera, sino la que puede abrir la puerta a un auténtico mercado alcista, según Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. El nivel análogo en el Dow Jones se sitúa en los 27.550 puntos.

Estos niveles son los que se deben rebasar al cierre de una sesión "para que se abra paso definitivamente un escenario de subida libre absoluta", es decir, "la situación técnica más alcista que existe", afirma este experto.

En cuanto a la agenda del día, este lunes no cuenta con datos macro de relevancia, pero sí con resultados trimestrales de interés. AT&T ha publicado sus cuentas antes de la apertura. Sus acciones se disparan cerca de un 5%.

En el Dow Jones, Microsoft se dispara cerca de un 3% y lidera las compras tras adjudicarse un contrato con el Pentágono por 10.000 millones de dólares. Goldman Sachs y Merck, con subidas del 1%, le acompañan en la parte alta de la tabla.

Mientras tanto, pocos valores cotizan con caídas, y muy moderadas. McDonald's, Verizon y Caterpillar se sitúan entre los peores valores del día.

Spotify se revaloriza casi un 15%. Los inversore sven con buenos ojos el balance trimestral de la compañía de streaming musical, que ha aumentado sus usuarios de pago.

Alphabet (+2%), matriz de Google, dará a conocer su balance trimestral al cierre (es decir, pasadas las 22 horas en la España peninsular). Además, según informa Reuters, la gigante tecnológica está negociando la compra de Fitbit. Tras la noticia, esta última se dispara más de un 26% en la bolsa de Nueva York.

Asimismo, la firma de joyerías de lujo Tiffany se eleva más de un 30% en bolsa después de que la gala LVMH, dueña de Louis Vuitton (entre otras), ha confirmado que está estudiando adquirirla.

Más moderadas, pero igualmente destacables, son las ganancias de Virgin Galactic. La empresa se estrena en Wall Street este lunes con alzas del 9%, siendo así la primera cotizada de turismo espacial.

La 'macro' también copará gran parte del protagonista en los próximos días. Destacará el producto interior bruto (PIB) adelantado de EEUU relativo al tercer trimestre, esencial para comprobar cómo de fuerte es la desaceleración de la mayor economía del mundo.

Un dato que inevitablemente tendrá su peso en la próxima reunión de la Reserva Federal norteamericana (Fed). El banco central estadounidense anunciará el miércoles su decisión sobre los tipos de interés. El mercado espera la tercera bajada seguida en lo que va de 2019. También el jueves se reunirá el Banco de Japón (BoJ).

Poco después de la apertura de la bolsa de Nueva York, Donald Trump, presidente de EEUU, ha celebrado los nuevos máximos históricos a los que apunta el S&P 500. "Esta es una gran victoria, francamente, PARA TODOS", ha puesto en un mensaje en Twitter (mayúsculas suyas).

En ese mismo tuit, el jefe del Ejecutivo norteamericano también ha mencionado la supuesta muerte del grupo terrorista Estado Islámico este fin de semana.

Así, mezclando estos dos asuntos, Trump desea que la gente "disfrute" de que el país es "más fuerte que nunca" y que tiene "un gran potencial al alza".

The S&P just hit an ALL TIME HIGH. This is a big win for jobs, 401-K's, and, frankly, EVERYONE! Our Country is doing great. Even killed long sought ISIS murderer, Al-Baghdadi. We are stronger than ever before, with GREAT upward potential. Enjoy!