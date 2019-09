El mercado aún confía en IAG y en su dividendo, pese a la rebaja de estimaciones

Ha sido una semana complicada para IAG, que el jueves se desplomó en el parqué más de un 4% tras presentar un profit warning (recorte de su previsión de resultados). El grupo espera ahora que su beneficio de 2019 -antes de extraordinarios- se reduzca hasta los 3.270 millones de euros, 215 millones menos que el año pasado.

En realidad, los analistas llevaban meses recortando su estimación de ganancias netas para el grupo, que aglutina a British Airways, Iberia y Vueling, entre otras aerolíneas. Mucho antes del profit, a mediados de año, la estimación para este ejercicio ya había caído más de un 5% respecto a la del arranque de 2019. El recorte superaba el 6% para 2020 y para 2021 rondaba el 13%. Desde junio, el rejonazo se ha quedado prácticamente igual. El beneficio neto que pronostican los expertos del consenso que recoge FactSet para este año es de 2.260 millones, un 5,3 por debajo de lo esperado el 31 de diciembre.

IAG, dividendo diciembre.

Incluso después del profit, la visión de los analistas sigue siendo positiva para la compañía. IAG sigue recibiendo un comprar del consenso de mercado que recoge FactSet y, desde que se conoció el profit warning, 12 firmas han reiterado sus consejos, la mayor parte de ellos de compra. Más aún: el porcentaje de compras que recibe no era tan alto desde 2016, según Bloomberg, y ni un solo analista aconseja vender.

"El dividendo no está en peligro", afirma Felipe López-Gálvez, de Self Bank. "El importe del profit warning no es excesivamente preocupante y no creemos que provoque un cambio sustancial en la política de remuneración al accionista", añade. Además, destaca que la principal causa del ajuste es consecuencia de un problema puntual, la huelga en British Airways.

A la espera del primer pago

Con este telón de fondo, el mercado espera ya el próximo dividendo de la compañía (que es miembro del EcoDividendo, la estrategia de elEconomista que recoge los pagos próximos más rentables de la bolsa española), previsto para el 2 de diciembre por un importe de 0,165 euros que, en los precios actuales, rentan en torno a un 3,1%. Se trata del primer pago a cuenta del resultado de 2019. IAG retribuye dos veces al año, en diciembre (el dividendo a cuenta) y en julio (el complementario). Este año ha sido especial en lo relativo a la remuneración al accionista, ya que el 8 de julio no solo pagó el complementario, sino también un extraordinario, con lo que la rentabilidad superó el 10% en un solo día.

El mercado espera que, con cargo al presente ejercicio, la compañía desembolse los mencionados 0,165 euros y, ya en junio, otros 0,185 euros, con lo que la retribución total de 2019 ascendería a 0,35 euros, un importe que supera en un 13% al del año anterior (sin tener en cuenta el pago extra de este verano). Al analista de Self Bank le parece probable, en cualquier caso, que la compañía frene el ritmo de crecimiento de dividendo de los últimos años y no descarta que, además de repartir efectivo, recurra a la recompra de acciones.