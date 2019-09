Solo dos fondos de bolsa española captan más de 10 millones de euros este año

No está siendo un año fácil para los fondos de inversión en España, en cuanto a captar dinero se refiere. Los inversores han retirado 205 millones de euros desde enero de estos productos, según datos de Inverco a cierre de agosto, y los que invierten en bolsa española no son una excepción. Aunque cuentan con el favor de un Ibex 35 que, pese a ser uno de los índices más rezagados de Europa, sube un 7% este ejercicio, no es motivo suficiente para borrar el miedo que introdujo 2018 (uno de los años más difíciles de gestionar en mercado de la última década), sobre todo porque algunos de los frentes que preocupaban entonces, como la guerra comercial o la desaceleración, siguen presentes.

La prueba es que los fondos de renta variable nacional acumulan reembolsos netos de más de 1.000 millones de euros, según Inverco, que no incluye en esta categoría a algunos fondos que invierten mayoritariamente en bolsa española aunque también tienen valores extranjeros, o a algunos fondos índices que replican al Ibex 35. Es el peor dato, en cualquier caso, desde que estalló la crisis financiera de 2008. La dificultad para captar dinero se refleja en que únicamente hay dos fondos de bolsa española que consiguen suscripciones netas de más de 10 millones de euros este año, según datos de Morningstar a cierre del mes pasado.

Ocurre aun con la bolsa subiendo, y con el precio de los bonos también (en fondos de renta fija sí que entra dinero). La pregunta es por qué. "La principal causa que está provocando que no entre dinero en la industria de fondos en 2019 a nivel global, pese a las rentabilidades generadas, creemos que radica en la inestabilidad geopolítica que sufrimos y que afecta a los mercados provocando episodios de alta volatilidad", señalan en Gesconsult, una de las gestoras que tiene uno de los pocos fondos de bolsa española que consigue suscripciones netas en el acumulado del año. "Además, si unimos que el año pasado en términos generales fue un año de caídas, el inversor tiene ese recuerdo reciente en la memoria", añaden, y ante la incertidumbre, "los inversores aplazan o descartan sus decisiones de inversión, incluso deshacen sus posiciones en bolsa".

Según datos de Morningstar, el fondo de renta variable española que más dinero consigue atraer este año (a cierre de agosto) es uno indexado, es decir, que replica el comportamiento del Ibex 35. Se trata de Santander Índice España que es, además, el quinto fondo más grande por patrimonio ya, con más de 300 millones de euros. Desde enero capta, en total, unos 47 millones de euros. Y, junto a este fondo, solo hay otro que consiga suscripciones netas superiores a los 10 millones de euros en el acumulado del año y es Caixabank Master Renta Variable España, un vehículo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en junio, y desde entonces ha obtenido entradas netas de unos 29 millones de euros.

Además de estos, otros once fondos han logrado suscripciones netas en lo que va de año, pero de cantidades inferiores a los 10 millones. El resto, que son casi 80 fondos, acumulan reembolsos netos, incluidos algunos de los buques insignias de las gestoras valor, como son los productos de Bestinver, azValor, Magallanes o Cobas AM –aunque también hay excepciones como la de Horos Value Iberia–. "El hecho de que la volatilidad haya vuelta al mercado no ayuda porque a los partícipes les da bastante miedo", indica Fernando Luque, editor senior de Morningstar. A pesar de lo abultado de las salidas de dinero en fondos de bolsa española, Luque también matiza que dentro de un mismo fondo se producen muchas diferencias en cuanto a flujos debido al incremento de los perfilados y la gestión discrecional de carteras, ya que al delegarse las decisiones de inversión en el gestor son estos los que mueven el patrimonio del partícipe de una clase a otra y eso, dice Luque, "dificulta hacerse una idea correcta de lo que está pasando".

Los grandes, penalizados

En el lado opuesto, y según los datos de Morningstar, algunos de los fondos de renta variable nacional que más salidas de dinero están teniendo este año son, también, algunos de los más grandes por patrimonio. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, dos productos de Santander AM, que al margen de ello es la segunda gestora que más suscripciones netas consigue este año gracias al dinero que le entra en otras categorías (solo la de Bankia se apunta más). Se trata de Santander Acciones Españolas y Santander Small Caps España, pero entre los más damnificados por los reembolsos en el conjunto de año también se encuentran el fondo más antiguo de bolsa española, que es EDM Inversión, o Fidelity Iberia, que en agosto, pese a la volatilidad, sí consiguió suscripciones netas, según fuentes de la gestora.

Si la tendencia no se invierte en los cuatro meses de ejercicio que restan y el dinero huye de los fondos de inversión, 2019 será el primer año desde 2012 en el que estos vehículos cierren con salidas de dinero. Aquel año, que marcó un punto de inflexión en la industria porque a partir de entonces la banca dejó de ofrecer depósitos extratipados, se esfumaron más de 10.200 millones de euros.