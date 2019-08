Bestinver recorta gran parte de la distancia con Magallanes

Ángel Alonso Madrid

Bestinver Internacional ha logrado recortar posiciones respecto a Magallanes European Equity desde hace varias semanas, pero aún así ambos fondos se mantienen en la parte baja de la tabla respecto a sus otros competidores españoles en la Liga Global de elEconomista.

Desde que apareció la Liga Global de la Gestión Activa de elEconomista, en el mes de mayo, los fondos españoles presentes en esta clasificación no han destacado precisamente por figurar en las primeras posiciones ni por ofrecer mejores resultados de rentabilidad que sus competidores de firmas internacionales. La excepción era Magallanes European Equity que, junto a Bestinver Internacional, no forma parte oficialmente de la Liga, al no cumplir de manera completa los requisitos.

Sendos productos fueron incluidos porque cuentan con un gran número de inversores y se facilitaba la comparativa con otros fondos de similares características. El fondo gestionado por Iván Martín era el que mejor retratado se mantenía semana tras semana, con casi un 19% de rentabilidad a finales de junio, muy por encima de sus compañeros españoles.

Los fondos de Cobas y azValor, los value españoles más prestigiosos dentro de la clasificación, por el contrario, solían aparecer en los últimos puestos, una zona de la que no han conseguido salir desde entonces. De hecho, Cobas Selection, con una caída del 6%, sigue siendo el fondo con peor rendimiento dentro de los productos españoles presentes en la Liga Global.

Bestinver Internacional tampoco ha destacado por sus datos de rentabilidad durante estos meses y a finales de junio tan solo proporcionaba un 10,93%, situándose en el puesto 141 de los 157 que tiene la Liga. Pero algo ha cambiado en la estrategia de la firma de gestión de activos de Acciona que le ha permitido recortar distancia con Magallanes European Equity, hasta situarse a menos de un punto porcentual de rentabilidad de su competidor.

Sin embargo, ambos fondos han llegado al final de agosto muy por debajo de los resultados de otros competidores españoles de la Liga, como LTIF Classic -el fondo gestionado por José Carlos Jarillo y distribuido por Abante-, True Value o Renta 4 Acciones Globales.

Además, los fondos value no han podido con las estrategias más tradicionales, como la de Rural RV Internacional, que lidera a los fondos españoles de la Liga Global, con casi un 17% de rentabilidad.