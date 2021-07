El Ecofin aprobará hoy los primeros 9.000 millones del fondo europeo

Jorge Valero Bruselas

Tras un año de preparativos, y una espera que para algunos ha sido demasiado larga, el aprobado final a los primeros desembolsos del fondo de recuperación de la UE no llevará mucho tiempo hoy durante el Consejo Ecofin, coinciden fuentes europeas y diplomáticas. El visto bueno llegará sin grandes aspavientos, durante una reunión en la que los ministros de Finanzas de la UE también discutirán sobre el paquete de finanzas sostenibles de la Comisión Europea y Eslovenia presentará las prioridades de su presidencia rotatoria para este semestre.

El sexto punto en el orden del día será el aprobado de los veredictos de la Comisión de los primeros 12 planes que ha juzgado, incluidos los de todas las grandes economías como España. Son las propuestas de inversiones y reformas con las que los socios desbloquearan los 672.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y transformarán sus economías para hacerlas más digitales (al menos un 20% de los pagos) y más 'verdes' (al menos un 37% del gasto).

A nuestro país llegarán 9.000 millones de euros en la primera transferencia para prefinanciar el plan nacional, de los 140.000 millones de euros que nos tocan, repartidos a partes iguales entre subvenciones y préstamos. Aunque se espera el desembolso para finales de julio, desde el Ministerio de Economía han advertido de que el papeleo que hace falta completar puede alargarse algunas semanas y la llegada del esperado dinero comunitario podría producirse ya en agosto.

Tras haber pasado por los grupos de trabajo del Consejo (que agrupa a los Estados miembros), hoy no se espera ningún problema con los aprobados durante el encuentro de los ministros, según explican las fuentes diplomáticas y europeas. De hecho, los 12 planes serán bendecidos como un paquete, tras una intervención de la Comisión para resumir su evaluación y el BCE.

En el caso de España, algunas capitales preguntaron a nuestro país por la decisión de acumular en los primeros años gran parte de las inversiones y reformas, incluidas algunas de las más difíciles, como la reforma laboral y de las pensiones, según comentaron desde el Ministerio de Economía.

Otras fuentes diplomáticas explican que un Estado miembro que no fue Holanda, gran azote durante la gestación del fondo de recuperación, señaló que algunas de las reformas que había incluido España "no estaban todavía muy definidas". Por eso, pidieron a España y a la Comisión que faciliten más información una vez estén concluidas. Es el caso tanto de la reforma laboral como de las pensiones, dado que ambas tienen que ser consensuadas por los agentes sociales. A pesar de todo, las fuentes diplomáticas coinciden en que la discusión sobre el plan español fue "muy buena", y no esperan ningún problema con su tramitación.

Alguna dificultad podría haber no obstante para cubrir todas las necesidades de prefinanciación que habrá que cubrir hasta finales de julio. Además de los 12 planes que aprobará hoy el Ecofin, otros cuatro planes (Chipre, Croacia, Eslovenia y Lituania) serán validados en un Ecofin el 26 de julio. Cada país recibe un 13% de su montante como prefinanciación, lo que suma unos 50.000 millones de euros en el caso de estos 16 países.

Hasta ahora, la Comisión ha reunido 35.000 millones con dos exitosas emisiones de deuda, en la que la demanda ha sido muy superior a la oferta de bonos. Desde la Comisión confirman que acudirán a los mercados una vez más este mes antes de las vacaciones para cubrir los fondos restantes. Sin embargo, fuentes diplomáticas y comunitarias no descartaron que al final no llegue para cubrir el montante total de la prefinanciación, y haga falta recurrir a un reparto prorrata, por lo que España podría recibir algo menos de los 9.000 millones en el primer pago.

Una vez recibida la prefinanciación, nuestro país iniciará a continuación los trámites para solicitar el primer desembolso oficial, ya que ha completado los hitos y objetivos acordados del primer bloque desde febrero de 2020, fecha acordada para empezar a considerar inversiones y reformas bajo el fondo de recuperación. Desde el Ministerio de Economía tampoco esperan dificultades para acceder así a un nuevo pago de 10.000 millones de euros antes de que termine el año.