Las empresas auditadas superan mejor las crisis

Xavier Gil Pecharromán Madrid

Las empresas que auditan sus cuentas facturaron más dinero, generaron más empleo y se recuperaron antes de la crisis de 2008, según el estudio La Auditoría de Cuentas en las empresas, realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares.

Este estudio investiga el comportamiento de cerca de 90.000 empresas españolas que se encuentran activas, con unos ingresos de explotación superiores a 500.000 euros, desde el año 2008 hasta el 2018. Un tercio de las empresas analizadas auditan sus cuentas anuales (34,22%) y dos tercios no las auditan (65,78%). De las empresas que se auditan, están repartidas al 50% entre sociedades anónimas y sociedades limitadas, mientras que las que no se auditan son mayoritariamente las sociedades con forma jurídica de sociedad limitada (83%).

Creación de empleo

Respecto a la generación de empleo, la tasa anual promedio de incremento de los empleados durante la década analizada fue del 1,4% en las empresas auditadas y del 0,3% de las no auditadas. Las auditadas crecieron 1,1 puntos porcentuales más que las no auditadas. La conclusión es que las empresas que auditan sus cuentas habían incrementado su número de empleados promedio un 14,23% en el año 2018 respecto a 2008, casi 12 puntos más que las empresas no auditadas.