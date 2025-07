Doble récord de Hacienda: ingresa 6.950 millones por la Renta y 2.133 millones por Patrimonio

La Agencia Tributaria logra récord histórico en la recaudación por la Renta y por el impuesto de Patrimonio.

Hacienda, que ha dado a conocer este miércoles los datos obtenidos en la campaña que comenzó el 2 de abril y acabó el 30 de junio, ingresó 6.950 millones de euros por la Renta, hasta un 120% más que en el ejercicio anterior cuando recaudó 3.200 millones; y otros 2.133 millones de euros por Patrimonio, un 11,6% más que el año pasado.

El incremento de la recaudación de la campaña del IRPF llega por el mayor número de personas con empleo y por la subida de los salarios tras la inflación. No obstante, a cierre de mayo, la Agencia Tributaria no había hecho aún devoluciones a los pensionistas que en su día aportaron a las antiguas mutualidades a la espera de que se apruebe la ley, que lo hará de forma inminente, que permite la devolución de los últimos años no prescritos de 2019 a 2022.

Los contribuyentes han presentado un total de 24,5 millones de declaraciones, un 12% más que un año antes. De estas, casi el 30% tenían resultado a ingresar por 20,62 millones de euros, mientras que el resto tenían resultado a devolver por parte del fisco por 13,67 millones de euros. Por lo que el resultado neto para el fisco es de 6.950 millones de recaudación.

Asimismo, en el caso del impuesto sobre el Patrimonio, los ciudadanos presentaron 226.000 declaraciones con unos ingresos para el fisco de 2.133 millones de euros, un 11,6% superiores a los del año pasado. La recaudación por este tributo comenzó a incrementarse de forma significativa a partir del año pasado, después de que CCAA como Madrid, Andalucía y Galicia eliminaran las exenciones tras la puesta en marcha del impuesto estatal a las grandes fortunas.

Este gravamen a los ricos, que se empezó a recaudar a cargo de las fortunas de 2022, permitía al Estado ingresar todo lo que las CCAA dejaran de quedarse por las exenciones. De este modo, varios Gobiernos regionales reactivaron Patrimonio para que los ingresos se quedaran en las arcas autonómicas y no fueran a parar a las estatales.

Rectificaciones

La Agencia Tributaria ha enviado notificaciones y cartas a los contribuyentes durante la campaña para que corrigieran errores cometidos en la declaración. Según el fisco, 44.900 ciudadanos han rectificado su Renta "evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones". Estas misivas se envían a los ciudadanos cuya declaración no corresponde con los datos que tienen Hacienda. Por tanto, se insta a corregirlos a menos que el contribuyente considere que su declaración está correcta.

Crece la vía presencial

Un total de 873.000 ciudadanos presentaron la Renta en las oficinas, un 5,1% más que un año antes. El incremento se debe a la facilidad dada a las personas que viven en pequeños municipios, independientemente de la edad.

Un total de 1,01 millón de contribuyentes utilizaron la nueva modalidad de Renta Directa, para presentar aquellas declaraciones que no necesitan ser modificadas sino que mantienen los datos del borrador, mientras que 696.000 utilizaron la aplicación móvil y 1,18 millones la hicieron por teléfono.