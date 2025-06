Hacienda remite 92.000 cartas a los contribuyentes para evitar regularizaciones en el IRPF

La Agencia Tributaria ya ha remitido a los contribuyentes 92.000 cartas para avisarles de que han cometido errores en su declaración de la Renta y que puedan corregirlos de forma voluntaria para evitar futuras regularizaciones.

Los avisos, que además de por misivas, también se han realizado mediante el canal de 'Renta Web' y la aplicación móvil, van dirigidos a aquellos ciudadanos que han modificado la información aportada por la Agencia Tributaria con el objetivo de que valoren si deben presentar una declaración complementaria.

Según informa el fisco en un comunicado remitido este lunes, las cartas se mandan "con la idea de seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia".

No obstante, si el contribuyente considera que no ha cometido errores no tiene que modificarla.

El año pasado más de 26.500 ciudadanos rectificaron su declaración del IRPF tras recibir una carta de la Agencia Tributaria.

Devoluciones

Por otro lado, la Campaña de la Renta, que empezó el 2 de abril, ya ha cumplido sus dos primeros meses, y finalizará este 30 de junio.

Hasta el momento, la Agencia Tributaria ya ha recibido 14,9 millones de declaraciones. De este total, 3,11 millones de declaraciones han resultado a ingresar por un impuesto de 4,9 millones de euros. Mientras que 10,8 millones de declaraciones han salido con resultado a devolver por parte de Hacienda por un importe de 9,19 millones de euros. La Administración ya ha devuelto 7,9 millones de euros.

El fisco destaca un incremento del uso de la aplicación del móvil y del servicio 'Le Llamamos' para presentar la declaración del 7% y del 6,7% respectivamente.

Además, 780.000 contribuyentes han optado por el servicio 'Renta Directa' para presentar la declaración, que no requiere modificaciones en el borrador.