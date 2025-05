Hacienda abre inspecciones masivas para fiscalizar las casetas de la Feria de Sevilla

La Agencia Tributaria ha abierto inspecciones masivas para fiscalizar la actividad de las casetas de la Feria de Abril, que este año se celebró entre el 6 y el 11 de mayo. La Administración lleva años intentando controlar a estas casetas, que son miles y mueven millones de euros. Sin embargo, en esta ocasión, su estrategia ha cambiado.

El abogado asesor fiscal Daniel Ramos, que representa a unas 250 casetas, explica que Hacienda ha dirigido este año una masificación de requerimientos con un nuevo enfoque que pasa por la fiscalización directa de actividades tradicionalmente toleradas en un "ámbito gris", el control sobre los pagos en efectivo superiores a mil euros y el cruce de datos con otras administraciones como el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.

Además, ante la imposibilidad de dar con los representantes de las casetas, el fisco también está mandando directamente los requerimientos de información a los socios de las casetas, que se exponen a sanciones si no contestan o lo hacen de forma incompleta.

Las casetas de la Feria de Abril están constituidas por una asociación que agrupa a una serie de amigos o personas con el mismo interés que pagan una cuota, que son los socios, y suele haber entre unos diez y veinte por caseta. Estas asociaciones no están inscritas en ningún registro oficial. El Ayuntamiento de Sevilla es el que tiene el listado con la correlación de socios para poder dar las concesiones que, tras la petición del fisco, le ha facilitado.

Daniel Ramos indica que Hacienda pide a las casetas la identificación de los proveedores y servicios contratados para la feria de 2025 y también de 2024, incluyendo montaje, almacenamiento, restauración, decoración, instalaciones o seguridad; importes pagados de más de mil euros y y forma de pago utilizada; contratos, facturas y justificación documental; e identificación de los socios que prestan servicios, si se trata de medios propios.

Según el experto, la intención de la Administración es establecer una media de las ganancias (a través del sistema de estimación indirecta) de las casetas para imputar a cada socio una cuota, si procediera. Algo, indica, totalmente injusto ya que se está haciendo responsable a personas que no tienen absolutamente nada que ver con los hechos que se les imputa y, además, no se tiene en cuenta que las casetas no son negocios con ánimo de lucro.

Notificaciones por correo electrónico

Asimismo, Ramos advierte que, en muchos casos, Hacienda no ha podido conseguir la dirección física de estos asociados y está realizando los requerimientos por correo electrónico. En estos casos señala que, como las personas físicas (al contrario que las empresas) no están obligadas a relacionarse de forma digital con la Administración, no tienen que contestar los requerimientos ya que no es el medio adecuado. Sin embargo, admite que la situación es más complicada cuando el requerimiento llega por carta a la persona ya que no responderlo puede acarrear sanciones.

"Hay casos en los que tenemos la suerte de que contactamos con el titular y nos ponemos en contacto con el tesorero de la asociación para que de alguna forma pueda hacer de representante, pero en la mayoría de las situaciones está siendo muy complicado porque están notificando a todos los socios requerimientos que no le corresponden. Y hay que atenderlos", asevera.

"Esto no se ha dado en años anteriores. Se está centralizando en Sevilla, pero puede ser que se tome como modelo para trasladarla al resto de ciudades", concluye.