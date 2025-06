El CGPG advierte que los jueces no tienen soporte legal para ir a la huelga la semana que viene

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte que los jueces no pueden llevar a cabo la huelga anunciada para los días 1, 2 y 3 julio porque, en la actualidad, el gremio no tiene soporte normativo que les permita esta protesta. Ante esta realidad, advierte, no se da por enterado de la convocatoria de huelga ni, por tanto, fijará servicios mínimos.

El órgano se ha reunido este jueves en un Pleno extraordinario para fijar una postura sobre la huelga convocada por varias asociaciones de jueces y fiscales, las progresistas, contra el proyecto de ley para modificar el acceso a ambas carreras que se tramita en la actualidad en el Congreso.

El CGPJ señala que en su informe sobre la norma ya se opuso por unanimidad a varios aspectos de la misma, entre ellos el más polémico y uno de los principales motivos de la protesta, que los jueces y fiscales temporales puedan lograr plaza fija a través de unas pruebas que rebajan considerablemente los requisitos normales. El órgano apuntó la desigualdad que esto genera frente a aquellos profesionales que han superado las oposiciones y además, sin razón alguna que lo justifique.

El informe ya apuntó que esta estabilización de trabajadores temporales no resolvería la denominada justicia interina.

No obstante, el CGPJ señala que si aún así los jueces siguen adelante con la huelga, en ningún caso deberá afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial.

El órgano reconoce a jueces y magistrados su dedicación y esfuerzo en situaciones no siempre favorables y les pide responsabilidad institucional.