Problemas para MADRING: el TSJM admite a trámite el recurso de los ecologistas contra el futuro circuito de Fórmula 1

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, a través de Liberum Natura, contra el Plan Especial del Ayuntamiento de Madrid que define las modificaciones del recinto ferial Ifema Madrid para convertirse en el circuito de Fórmula 1.

En un decreto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Consistorio madrileño que remita el expediente administrativo y, a partir de entonces, se iniciará un procedimiento judicial.

En un comunicado, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura que forman la Plataforma Ecologista Madrileña, consideran que este tipo de proyectos invisibiliza las prioridades ecológicas que deberían guiar la planificación urbana, más en un contexto de emergencia climática.

Los magistrados requieren ahora el expediente administrativo correspondiente al Plan Especial para la definición de redes en el ámbito del Área de Planeamiento Específico 21.10 'recinto del parque ferial Juan Carlos I' y su entorno.

Este planeamiento ha servido para reordenar el espacio, interno y externo del recinto ferial y modificar las condiciones y parámetros urbanísticos para hacer posible la implantación de las nuevas actividades y construcciones previstas que exige la implantación del circuito de carreras.

¿Qué denuncian los ecologistas?

A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, como puso de manifiesto en las alegaciones presentadas el pasado mes de agosto, el Plan Especial incurre supuestamente en diversas irregularidades.

"El emplazamiento no está justificado, no existe ninguna necesidad de construir un circuito urbano de carreras, con la enorme afección que tendrá sobre el vecindario, tanto a nivel de movilidad como de contaminación acústica. El impacto de la eliminación de más de 700 árboles y de la destrucción de los numerosos humedales existentes en la parcela norte, no se han valorado convenientemente", señala.

Igualmente, según el colectivo, se han ignorado "las graves deficiencias urbanísticas que incurre el nuevo planeamiento, en relación a la modificación de trazado de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros".

A partir de ahora se iniciará un procedimiento judicial que podría terminar con la declaración de nulidad del plan especial. Además del Plan Especial, el Ayuntamiento de Madrid ha concedido "autorización de actividad de partes autónomas" y se han iniciado obras.

"Estas obras están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota", agrega.

Para la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, este tipo de proyectos invisibiliza las prioridades ecológicas que deberían guiar la planificación urbana, cuando más se necesita una transformación cultural hacia la sostenibilidad.

Tranquilidad en el Ayuntamiento

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid trasladará "todo el expediente" a el juzgado que ha admitido a trámite el recurso de los ecologistas contra la Fórmula 1, pero ha recordado que la licencia del proyecto contenía 131 informes favorables.

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado ha comentado que "lo normal es que los tribunales soliciten información" al Consistorio y que estarán "pendientes" para hacerla llegar. Al hilo de esto, ha puntualizado que la licencia se apoya en el Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

El responsable de Urbanismo ha reconocido que en el Consistorio están "tranquilos" porque los tribunales "podrán verificar que se ha seguido el procedimiento" y que el proyecto "cumple con toda la seguridad jurídica para que sea aprobado".

Carabante ha cargado contra la oposición local y entiende que para la izquierda "política" y "ecologista" la Fórmula 1 "sea una mala noticia" ya que se trata de algo "bueno para la ciudad de Madrid".

"Todas las buenas noticias que se producen en la Ciudad de Madrid son malas noticias para la izquierda, y en ese sentido que Madrid siga siendo el epicentro de los grandes eventos, que sea el sitio donde todo el mundo quiere estar, que sea la ciudad en la que todo puede pasar, yo creo que es una buena noticia para Madrid y para los madrileños", ha defendido.

Así será el circuito

A finales de abril se desveló cómo será el futuro trazado de MADRING. El circuito, que será construido por Acciona y Eiffage, contará con 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas que discurrirán alrededor del recinto ferial de IFEMA MADRID y los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas. Un trazado rápido, técnico y con secciones muy complejas, como la curva Monumental, que será un icono del campeonato. Todo el circuito tiene una anchura de 12 metros, excepto la recta principal y la primera curva, que es de 15.

Desde Acciona informaron de que se van a mover 700.000 metros de tierras, totalmente reaprovechables, durante las obras para un circuito que se estrenará en 2026, por lo que el plazo es un reto para la empresa. Se acondicionarán zonas para las gradas y 'hospitality', siempre con el objetivo de la reversibilidad del circuito, para que las zonas recuperen el uso que actualmente tienen.

Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo volverá a la capital española más de 40 años después.

El evento dejará en la capital 8.200 empleos directos, decenas de miles de puestos de trabajo indirectos, una repercusión del 0,2% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid y 120.000 visitantes, de los que el 45% serán internacionales.

El evento del 'Gran Circo' en Madrid estará financiado en su totalidad con la aportación de empresas privadas, y supondría un impacto económico para la capital de España de unos 500 millones de euros anuales.

La Comunidad de Madrid ya dejó bien claro que no aportaría fondos públicos para la celebración de la competición, por lo que "está trabajando y negociando con potenciales patrocinadores y proveedores" que asuman el riesgo del proyecto. De hecho, Match Hospitality invertirá 400 millones en el Gran Premio de Ifema y se encargará del diseño, producción y comercialización de los servicios premium.