El lío de fechas en Madrid, Andalucía y Galicia complica el pago del Impuesto de Patrimonio

Caos de fechas para los contribuyentes de Madrid, Andalucía y Galicia que tengan que presentar este año la declaración del Impuesto de Patrimonio. Las tres regiones decidieron activar el tributo a partir de este ejercicio para recaudar ellas y no el Estado a través del impuesto a las Grandes Fortunas lo que los ciudadanos paguen por su riqueza. Sin embargo, la diferencia de fechas entre la declaración de Patrimonio, que se debe hacer entre el 3 de abril al 30 de junio, y la de Grandes Fortunas, que se hará del 1 al 31 de julio, dificulta a los contribuyentes conocer con claridad qué cuantía deben abonar por la tasa a los ricos, para poder pagarla un mes antes en Patrimonio y que ese dinero se quede en su CCAA.



Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), señala a este diario que los contribuyentes solo tienen dos opciones al respecto: "o hacen un calculo previo en junio de lo que van a pagar en julio o presentan la declaración de Patrimonio a cero y luego rectifican el impuesto un mes después cuando sepan la cuota que van a pagar en Grandes Fortunas".

El Gobierno creó en diciembre de 2022 la tasa a los ricos para dejar sin efecto las bonificaciones que varias regiones aplicaban al Impuesto de Patrimonio. Es decir, los contribuyentes más acaudalados tendrían que tributar al Estado por su patrimonio si no lo hacían en su región. Tras avalar el Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre este impuesto al considerar que no invadía las competencias autonómicas, Madrid, Andalucía y Galicia, que tenían bonificado al cien por cien este impuesto, decidieron recuperarlo de cara a la campaña de 2024 para recaudar ellas esos ingresos y que no se los quede el Estado.

Sin embargo, la realidad es que no han reactivado el Impuesto de Patrimonio (que sigue bonificado en su totalidad) sino que han cambiado la norma para introducir que los contribuyentes deberán pagar en Patrimonio el dinero que se iba a ir a Grandes Fortunas (solo Andalucía da a los ciudadanos la opción de elegir entre si quieren pagar en la región o al Estado).

Rubén Gimeno señala que la técnica legislativa utilizada por distintos gobiernos autonómicos es efectiva porque se quedarán así el dinero de Grandes Fortunas, pero han puesto un problema administrativo a los ciudadanos que deberán hacer un cálculo previo para pagar Patrimonio en junio o, si no lo hacen, rectificar la declaración un mes después. En otras palabras, tendrán que presentar la declaración de Patrimonio a ciegas, sin saber realmente cuánto tienen que pagar por este tributo.

La tasa a los ricos se diluye

El impuesto a las Grandes Fortunas recaudó en 2023, primer año en el que se aplicó sobre la riqueza de 2022, 623 millones de euros, frente a los 1.500 millones de euros previstos por el Ejecutivo. De esa cuantía, 555 millones de euros, es decir, casi el 90%, procedía de los contribuyentes de Madrid. Los ciudadanos de Andalucía aportaron otros 29,7 millones y los de Galicia, 9,8 millones. Con la decisión de estas tres regiones de recuperar Patrimonio, la recaudación de Grandes Fortunas será residual. Atendiendo a las cifras del año pasado, el Estado apenas ingresaría 28 millones.

Los ciudadanos afectados por la tasa a los ricos son aquellos con un patrimonio superior a los 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros, a los que hay que sumar otros 300.000 euros exentos de la vivienda habitual.