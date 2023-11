Tributos permite aplicar el tipo reducido por empresa de nueva creación aunque tuviera un socio anterior

La Dirección General de Tributos (DGT) permite a una compañía beneficiarse del tipo especial del 15% del Impuesto de Sociedades para las empresas de nueva creación, a pesar de que en el pasado esa compañía estuvo participada al 100% por otra empresa. Hasta ahora, la inspección tributaria viene negando la aplicación del tipo del 15% si la empresa en el pasado estuvo participada en más de un 50%, aunque estuviera inactiva.



Tributos, en una consulta vinculante emitida el 26 de junio de este año, determina que, aunque la sociedad pertenecía a un anterior socio, entonces estaba inactiva y fue cuando la compraron los actuales socios cuando inició su actividad.

En este caso, el primer dueño, una empresa, creó la firma en abril de 2017 con el único objetivo de venderla, por lo que la mantuvo inactiva. Dos meses después, la compraron los nuevos socios y le cambiaron la denominación social con el objeto de llevar a cabo una actividad de promoción inmobiliaria. Para ello, compraron dos terrenos en los que hacer bloques de oficinas. El primer bloque se terminó de construir en 2022 y se vendió.

Así, la compañía, entre los ejercicios 2017 y 2021 estuvo en pérdidas y no fue hasta 2022, cuando logró beneficios. Según la respuesta de Tributos, las bases imponibles generadas por la entidad consultante lo fueron "una vez iniciado el desarrollo de una actividad económica, a partir de junio de 2017, fecha en la que no formaba parte de grupo alguno". Añade que la actividad de promoción no había sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y no había sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostentase una participación superior al 50%. Por tanto, permite que la firma pueda beneficiarse del tipo del 15% el primer y segundo año de beneficios.