Las compañías de nueva creación pierden la deducción en Sociedades si pasan a un grupo

Las compañías de nueva creación pierden el beneficio de aplicarse un tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades durante el primer y el segundo año que obtienen beneficios si pasan a formar parte de un grupo empresarial.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) determina en dos resoluciones, del 23 y del 25 de septiembre, que para que las compañías puedan aplicarse este beneficio fiscal que permite el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Sociedades hay que ver en qué situación están en el ejercicio que van a tributar por este tipo más bajo. Es decir, las compañías pueden aplicarse este tipo a partir del primer año que tienen beneficios, pero si en ese ejercicio de ganancias la firma ya está integrada en un grupo, no le corresponde esa ventaja.

El TEAC analiza en una de sus resoluciones el caso de una persona que creó en 2016 una empresa; en 2017, a través de un canje de valores, traspasó la totalidad de la firma a otra compañía que también controlaba y en 2019 esta primera empresa dio beneficios y se quiso aplicar el tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades, algo que la Agencia Tributaria rechazó.

Ahora, el TEAC da la razón a la Administración Tributaria y rechaza que pueda aplicarse este beneficio fiscal porque la compañía en 2019 ya estaba dentro de un grupo empresarial, y la propia Ley del Impuesto de Sociedades establece que no tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

El contribuyente, por otro lado, argumentó que para realizar la operación de canje de valores se acogió al régimen especial previsto en la Ley del Impuesto de Sociedades que permite diferir la tributación por la renta que surge como consecuencia de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales recibidos y entregados y dijo que el propio fundamento de este régimen es que la fiscalidad no sea un freno en las operaciones de reorganización empresarial.

El TEAC responde que acogerse al régimen especial para fusiones, escisiones o aportaciones de activos "no tiene ninguna incidencia" en otras cuestiones relacionadas con el impuesto. "En ningún momento, la normativa reguladora de dicho régimen hace referencia al mantenimiento, o no, de los beneficios fiscales que existieran al tiempo de formalizarse la operación", señala el TEAC en su resolución. "De hecho, el régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de canje [...] en cierto modo, es en sí mismo, un beneficio fiscal independiente y que no debe ser confundido con otros, como puede ser la aplicación del tipo reducido a las entidades de nueva creación", concluye.