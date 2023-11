El Constitucional resolverá el martes los recursos de Andalucía y Galicia por la tasa a grandes fortunas

El Pleno del Tribunal Constitucional resolverá el martes 21 de noviembre los recursos interpuestos por el Consejo de Gobierno de Andalucía y por la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas. La Corte de Garantías ya avisó en su sentencia sobre el recurso de la Comunidad de Madrid que su decisión se extendería al resto de recursos. De hecho, en el orden del día del Pleno marca la revisión de estos asuntos para aplicar la doctrina.

La Corte desestimó el recurso de Madrid contra el impuesto, respaldando así el tributo, al considerar que el impuesto, aunque se introdujera a través de una enmienda en la proposición de ley que creó la tasa a la banca y a energéticas, tenía relación con la norma ya que el objetivo era obtener ingresos públicos para afrontar las consecuencias de la crisis energética y de precios causada por la invasión de Ucrania.

Respecto a que la tasa a vulnera la autonomía financiera de las CCAA, dijo que el impuesto a grandes fortunas es complementario al de Patrimonio (que gestionan las CCAA) de modo que lo satisfecho por el segundo, se descuenta del primero. "El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo, única y exclusivamente, los que esta decida", señaló. También rechazó que vulnerara los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica que protege la Constitución porque el impuesto grava el patrimonio y no la renta y negó que fuera retroactivo porque a la fecha de entrar en vigor no había ninguna situación que hubiera empezado a producir efectos.

Movimiento de Madrid

La Comunidad de Madrid, tras conocer el fallo, anunció que recuperaría el Impuesto de Patrimonio (actualmente bonificado al 100%) a partir de los 3 millones de euros, fortuna a partir de la cual se aplica grandes fortunas, para que sea la región y no el Estado quien se quede la recaudación. Asimismo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que devolvería este dinero a los madrileños a través de otros impuestos, aunque aún estudian la fórmula para hacerlo.

Andalucía puede seguir los pasos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España, aseguró este lunes que la Junta, una vez conozca la sentencia del Constitucional sobre su recurso, estudiará si recuperar también el Impuesto de Patrimonio, ya que la región también lo bonifica en su totalidad.