Torres asegura que no conoció que BBVA contrató a Villarejo hasta junio de 2018

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha asegurado este lunes ante el juez que no conoció que el banco había contratado al excomisario José Manuel Villarejo para presuntos encargos de espionaje hasta junio o julio de 2018, fecha en la que entonces era consejero delegado del grupo financiero.

Torres ha acudido a declarar esta mañana como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, una testifical que se ha alargado durante más de tres horas. Los abogados del banco, del bufete Garrigues, han aclarado que éste no acudía allí como presidente de la entidad ni para defender a la misma sino como testigo de lo sucedido.

El presidente de BBVA, que fue consejero delegado del banco desde mayo de 2015 y hasta diciembre de 2018, señaló que él no tuvo conocimiento del caso hasta junio o julio de 2018, sin precisar bien la fecha. La Fiscalía le ha incidido que en mayo de 2018 ya hubo una primera información en un medio de comunicación que relacionaba al banco con Villarejo y que esa noche, el director de comunicación, Paul Tobin, le remitió un email junto a otros directivos, sobre la noticia. Sin embargo, Torres asegura que no leyó ese correo, y que no se enteró hasta un mes o dos después, sin ser preciso en las fechas.

No obstante, según el presidente de BBVA, no fue hasta octubre de 2018 que tuvo mayor conocimiento de los hechos, cuando en una reunión del Comité de Seguridad Corporativa la actual jefa de servicios jurídicos, María Jesús Arribas y su antecesor, Eduardo Arbizu, mostraron en un Excel todos los pagos realizados por el banco al excomisario José Manuel Villarejo. Aún así, según Torres, no fue consciente de la magnitud del asunto hasta que el 10 de enero de 2019 saltó el caso en la prensa, con el presunto espionaje del banco a Sacyr y a varios miembros del Gobierno de Zapatero en 2004.

En este punto, la Fiscalía le ha cuestionado que parece difícil de que no fuera consciente de la importancia del caso hasta el 10 de enero, cuando el banco mantuvo los días previos (justo antes de que se publicara la reunión) varias reuniones para analizar el caso.

Se le sacó de la investigación

Por otro lado, Torres ha señalado que BBVA inició la primera investigación interna en octubre de 2018, entonces llevada a cabo por el departamento de Auditoría Interna encabezado por José Luis de los Santos. Después, en enero de 2019, el banco decidió externalizar la investigación interna con la contratación de la consultora PwC y Garrigues como supervisor.

Según la declaración de Torres, fueron estos externos quienes decidieron todos los elementos de la investigación, como quiénes eran los custodios de la información y por tanto los dispositivos a los que acceder. El presidente de BBVA señaló que hubo movimientos en esos listados, en los que inicialmente aparecía él y después se le excluyó, siempre a decisión de los contratados y no de personas del banco. En este marco, señaló, también se accedió inicialmente a información de sus dispositivos que, finalmente, tras sacarle del listado, nunca se aportó.

El presidente del banco escuda así su no inclusión en el forensic en que fue una decisión de los responsables contratados para llevar a cabo la investigación interna.

Según informan fuentes jurídicas, de momento, ninguna de las partes del proceso ha pedido la imputación en el caso de Carlos Torres. No obstante, no descartan que tras su declaración, se pueda solicitar al juez que pida que Torres facilite la información que se extrajo de sus dispositivos y no se incluyó en el caso.

Fuentes que han estado presentes en la declaración, aseguran que Torres ha respondido a varias cuestiones con un "no recuerdo". Por su parte, fuentes del banco indican que Carlos Torres Vila, en su condición de testigo, ha declarado con total normalidad contestando a las preguntas del Ministerio Fiscal y las partes.