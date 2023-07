La Fiscalía avala que Torres declare por Villarejo por su "alto conocimiento"

La Fiscalía Anticorrupción avala que el presidente de BBVA, Carlos Torres, declare como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso del presunto espionaje encargado al excomisario José Manuel Villarejo por "el alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt (conglomerado empresarial del expolicía) que tenía".

No obstante, el Ministerio Fiscal no solicita expresamente al titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, José Manuel García Castellón, la declaración del presidente del banco. Solo la propone ante la posibilidad de que la directora jurídica del grupo financiero, María Jesús Arribas y ejecutiva clave de Torres, no declare como testigo en la causa ya que BBVA recurrió su testificación. La declaración de Arribas está programada para este viernes tras anularse su declaración de inicios de julio.

El banco se negó a la declaración de la directora jurídica al considerar que esta era parte del equipo de la defensa de BBVA y que había intervenido desde mayo de 2018, es decir, después de que el grupo financiero contratara al excomisario. Sin embargo, según informa Efe, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a anular la declaración porque entiende que no se ha aportado ningún documento que ampare esa afirmación, por lo que no puede alegarse que forma parte de la defensa del banco y su declaración vulnere el secreto profesional, lo que a su vez supone que no se vulnera el derecho de defensa del banco.

Por otro lado, el Ministerio Público, en dicho escrito pone el foco en el papel de Torres. Anticorrupción señala que el presidente de BBVA formó parte de un comité restringido que se creó en octubre de 2018 para analizar la contratación de Villarejo por parte del grupo financiero. En este comité también estaba Arribas. Según la Fiscalía, de los componentes de dicho comité, todos han testificado en el caso -de hecho, tres de ellos como imputados-, a excepción de Torres y Arribas.

Añade, además, que BBVA designó en 2019 por unanimidad a Torres y a Arribas para que cualquiera de ellos, "indistinta y solidariamente" pudiera designar a la persona representante del grupo financiero en el caso Villarejo. De ahí, infiere el "alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt" de ambos. Así, para el Ministerio Público, si la ejecución de la delegación la hubiese realiza el presidente del banco debería ser él quien declarase por no ser abogado y ante la imposibilidad de que lo haga Arribas.