Por qué razones puede tumbar el Gobierno la compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom

El Gobierno afronta la compra del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí STC con el nuevo Real Decreto sobre inversiones exteriores (conocido como el 'escudo antiopas') en la mano. El Ejecutivo ya ha dicho que analiza la operación porque Telefónica es una compañía estratégica para el país. Sin embargo, la nueva norma le deja poco margen de actuación en este caso y todo dependerá de cómo la interprete.

El Consejo de Ministros tiene que autorizar toda inversión extranjera sobre una compañía española que se considere estratégica por razones de seguridad, salud u orden público, siempre que el comprador alcance o supere el 10% "del capital social del emisor o de sus derechos de voto". Circunstancia que no es el caso porque el grupo saudí se ha quedado en el 9,9% y ha anunciado que no tiene intención de aumentar su posición.

Solo por cuestión de defensa

La única vía que le queda al Ejecutivo para vetar la compra es agarrarse al artículo 18 del Real Decreto que recoge la suspensión de la operación si se invierte en actividades relacionadas con la defensa nacional que afecten a las capacidades industriales, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas. Telefónica es una compañía clave para Defensa en materia de redes, sistemas o ciberseguridad.

Este artículo marca que no se podrán vetar las inversiones extranjeras en empresas españolas relacionadas con la defensa nacional si el nuevo inversor no alcanza el 5% del capital social y siempre que no entre en el consejo de administración. Aquí estará una de las claves a analizar puesto que la operación de STC se ha dividido en dos tramos: la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social y la compra de instrumentos financieros que le confieren una exposición económica sobre otro 5% y de los que heredará el derecho de voto. El artículo 18 solo señala que se permitirá la inversión "cuando no alcance el 5% del capital social", pero al inicio del Real Decreto se amplía el concepto de capital social y se añaden los derechos a voto y otros instrumentos como las obligaciones convertibles en acciones u otros valores análogos que den derecho a la participación en el capital.

Compromiso del comprador

Además, en ese mismo artículo, el Real Decreto establece que, en el caso de inversiones en empresas relacionadas con la defensa nacional que alcancen entre el 5% y el 10% del capital social, para poder salir adelante, el comprador debe notificar la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de comercio Internacional e Inversiones y añadir un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte del órgano de administración de la sociedad. Una notificación que, de momento, se desconoce si se STC ha remitido a la Administración.

Plazo de tres meses

En el caso de que el Gobierno, a tenor de la interpretación del Real Decreto, considerara que esta operación está sujeta a autorización, STC tendría que pedirla a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y su resolución, en un plazo máximo de tres meses, corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.

Puede poner condiciones

La resolución del Consejo podría ser la de autorizar la operación, la de denegarla (sobre la que cabría recurso) o la de aprobarla bajo las condiciones que considere oportunas para garantizar la seguridad nacional.

El papel de Europa

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó en julio el Real Decreto antiopas con el objetivo de actualizar la regulación conforme al Reglamento europeo (452/2019) para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión. Esta norma europea, que entró en vigor el 11 de octubre de 2020 permite al Estado pedir un dictamen a la Comisión Europea sobre la inversión si considera que pone en riesgo la seguridad, salud u orden público. Asimismo, también incluye la opción de que Europa emita este dictamen sin que se lo pida un país.