La nueva ley del 'escudo antiopas' entrará en vigor el 1 de septiembre

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática publicó este miércoles en el BOE el decreto sobre inversiones exteriores aprobado por el Consejo de Ministros el día anterior en el que se actualiza la ley de 2003 que hasta ahora regulaba estas operaciones corporativas. El marco normativo conocido como "escudo antiopas" fue puesto en marcha por el Gobierno al inicio de la pandemia del Covid para proteger a las empresas nacionales estratégicas para evitar que grandes compañías españolas fueran adquiridas en plena caída de los mercados.

El texto de la norma busca poner orden en el blindaje a las compras foráneas de activos estratégicos que fue erigido en marzo de 2020. Uno de los objetivos de la Ley es agilizar los procedimientos para las transacciones corporativas menos relevantes y establecer varias exenciones significativas para los inversores extranjeros cuando toman posiciones en empresas españolas.

El texto revisa también el catálogo de sectores sujetos a las pertinentes autorizaciones de desembarco en empresas españolas. Además, modifica las exenciones, plazos de respuesta y organismos que participarán en las concesiones de permisos. Se considerarán sujetos a autorización, entre otros, los inversores extranjeros "no residentes", las personas físicas extranjeras "no residentes" y las instituciones de inversión colectiva residentes en la Unión Europea.

Como novedad, se incorporan operaciones que no estaban contempladas en la normativa anterior, se suprime la obligación de declaración para inversiones en valores negociables que no busquen influir en el control de una empresa y se modifican los límites de las diferentes declaraciones estadísticas, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Inversiones transitorias

Según el decreto, no habrá que pedir autorización para "las inversiones transitorias, esto es, de una corta duración (horas o días) en las que el inversor no llega a tener capacidad de influir en la gestión de la sociedad adquirida por tratarse de colocadores y aseguradores de emisiones de acciones y de ofertas públicas de venta (OPV) o suscripción de acciones. Serán los inversores finales lo que, en su caso, necesiten autorización. También quedan fuera del sistema de control las compras de empresas con ingresos por debajo de 5 millones de euros, salvo en tecnologías críticas y explotaciones mineras. En el caso del sector energético, las compras que no alcancen el 5% en la cuota de potencia instalada de una tecnología de generación, ni afecten a negocios regulados también quedan exentas del régimen de autorización previa. Tampoco se considerarán operaciones susceptibles de sometimiento a control los incrementos de participación de accionistas extranjeros que ya cuentan con más del 10% de una sociedad (umbral para el que hay que solicitar la autorización) y aumentan su participación sin llegar al control.