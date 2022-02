Los jóvenes de los países emergentes, los más concienciados con la sostenibilidad

No es sorpresa que los jóvenes sean la fracción de la población que más conozca la importancia de la sostenibilidad y los riesgos para el medioambiente de no practicarla, pero sí llama la atención que sean los jóvenes de los países emergentes los que muestran una mayor concienciación sobre este tema. Esta es una de las principales conclusiones del estudio The young consumer and a path to sustainability elaborado por Credit Suisse, donde se evalúa la importancia de la sostenibilidad para los consumidores jóvenes; la probabilidad de que centren su gasto de consumo en productos y servicios sostenibles, así como las categorías de gasto con mayor impacto.

El informe publicado hoy por la empresa de servicios financieros examina la necesidad de abordar el cambio climático desde el impulsor último de todas las emisiones: el consumidor. Por este motivo, analiza las respuestas de 10.000 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 40 años procedentes de México, India, China, Brasil, Sur África, Reino Unido, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Francia. Y es que, según las estimaciones, este grupo representa hoy el 48% del gasto mundial de los consumidores, que podría llegar al 68% en 2040.

Eugène Klerk, director de Global ESG & Thematic Research de Credit Suisse, indica la importancia de conocer y analizar las tendencias compartidas entre esta parte de la población, ya que pronto serán los consumidores en potencia: "Hace tiempo que se sabe que la generación más joven se ha tomado las consideraciones climáticas mucho más en serio que las generaciones anteriores, entendiendo y defendiendo el camino hacia el cambio. Con esta encuesta, hemos podido profundizar en las de la sostenibilidad que interesan especialmente a los consumidores jóvenes y obtener información valiosa de 10 mercados clave. Curiosamente, descubrimos que los millennials lideran a sus cohortes de la Generación Z en términos de sostenibilidad, y que los consumidores emergentes parecen estar más comprometidos con el medioambiente que los de los mercados más desarrollados. Teniendo en cuenta que estos jóvenes pronto se convertirán en los consumidores que más gastan en las próximas décadas, es importante que entendamos sus valores y preferencias de consumo".

Una regulación más estricta

El informe desprende que, la parte de los consumidores que está de acuerdo con la importancia de cuidar el medioambiente, acepta que podría ser necesaria una regulación más estricta y estaría dispuesta a pagar más por productos sostenibles, con una especial aceptación entre los consumidores de economías emergentes como México, India o China y un menor apoyo de los procedentes de Alemania, Francia o Estados Unidos.

Otra de las conclusiones del análisis reza que entre el 65% y el 90% de los consumidores encuestados de estos diez países están preocupados o muy preocupados por el medioambiente. Sin embargo, es mucho menor el porcentaje que confía en que habrá un futuro más sostenible. Concretamente, menos del 30% cree que es probable que se cumplan los objetivos del cambio climático a largo plazo.

La educación también es otra de las aristas claves de esta temática, ya que el 60% de los encuestados apoyan firmemente el argumento de que la creación de un mundo más sostenible requiere un mayor enfoque en la educación de los consumidores sobre los servicios y prácticas que deben evitar para favorecer el cuidado del planeta.

Requisitos más estrictos para las empresas

Además, los jóvenes muestran una fuerte voluntad en aumentar el gasto en productos sostenibles como la energía solar, el aislamiento del hogar y los vehículos eléctricos, entre otras. También apoyan que los gobiernos graven los productos no sostenibles y que se demanden requisitos más estrictos en torno a la sostenibilidad para las empresas.

Por otra parte, el cambio de dieta es otra de las preocupaciones de los encuestados, ya que un 66% tiene intención de comprar más productos de origen vegetal y disminuir el consumo de carne, ya que señalan la industria cárnica como una de las más contaminantes.

En cuanto a la moda rápida, conocida popularmente como fast fashion, más del 40% de los jóvenes cree que es una industria altamente contaminante y expresan su intención de disminuir su consumo tanto de este tipo de moda como de marcas de lujo.

La forma de viajar también se cuestiona entre las personas de este rango de edad, ya que según el informe de Credit Suisse, un 63% de los encuestados esperan tener vehículos eléctricos o híbridos en un futuro, es decir, más de tres veces el 19% que actualmente posee vehículos de este tipo. Esta preferencia es aún mayor entre los encuestados de países emergentes; los consumidores que tienen carreras universitarias y los consumidores que están en el grupo de edad entre los 25 y 30 años.

Así, la última conclusión del informe destaca que los jóvenes de los países emergentes también son más propensos que los de los países desarrollados a invertir en tecnologías de ahorro de energía para el hogar. En este sentido, los encuestados remarcaron que es probable que inviertan en estas tecnologías si así, además de contribuir a la mejora del medioambiente, pueden reducir el gasto de sus facturas mensuales.