Reino Unido confirma que participará el 23 de mayo en las elecciones europeas

El Gobierno de Reino Unido ha admitido que ya no hay tiempo suficiente para completar el proceso de ratificación del acuerdo de salida de la Unión Europea (Brexit) antes de las elecciones europeas, por lo que los ciudadanos británicos estarán llamados a las urnas el próximo 23 de mayo.

El 'número dos' del Ejecutivo, David Lidington, ha reconocido que el Gobierno se ha quedado sin tiempo para evitar unos comicios que, de haberse cumplido los plazos iniciales, no deberían haber tenido lugar. Reino Unido debía haber abandonado la UE el 29 de marzo.

"Legalmente" no queda otra

Lidington ha dicho a la BBC que, "legalmente", al país no le queda otra opción que volver a sacar las urnas, algo que hará el próximo 23 de mayo, el primero de los cuatro días en los que los europeos de los 28 países que integran la UE elegirán a sus respectivos representantes en la Eurocámara.

La intención de la primera ministra británica, Theresa May, era precisamente evitar las elecciones al Parlamento Europeo. La premier comenzó a principios de abril una serie de negociaciones con el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, para sacar adelante un acuerdo en el parlamento británico antes del 22 de mayo.

"Quiero que esto pase lo antes posible y, si somos capaces de hacerlo antes del 22 de mayo, no tendremos que participar en las elecciones al Parlamento Europeo", declaró May el pasado 11 de abril. Un escenario que, finalmente, no será posible.

No obstante, Lidington confía en que los eurodiputados británicos "no lleguen a tomar posesión de sus escaños", por lo que ha llamado a "redoblar los esfuerzos" para concluir el proceso de ratificación del acuerdo de retirada antes del 1 de julio, fecha de constitución del Parlamento Europeo.

La última prórroga a la que ha accedido Bruselas autoriza la permanencia de Reino Unido hasta el 31 de octubre, aunque la primera ministra, Theresa May, ha reiterado su deseo de no agotar el plazo, para lo cual está inmersa en un proceso negociador con el Partido Laborista.

El caos político es de tal magnitud que el Partido del Brexit, fundado por el antiguo líder del UKIP Nigel Farage, figura como favorito de cara a las próximas elecciones europeas, por delante de laboristas y conservadores, que quedarían en segunda y tercera posición, respectivamente, según los sondeos.