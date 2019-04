La UE permite una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre

La Unión Europea ha admitido en la noche de este miércoles que Reino Unido pueda salir del ente comunitario hasta el próximo 31 de octubre, aunque con una revisión previa de la cooperación británica el 30 de junio.

La fecha definitiva queda así a medio camino entre el año de extensión que defendían la mayoría de los estados miembros junto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la prórroga más corta posible que abanderaba la Francia de Emmanuel Macron.

Dada esta nueva fecha, Reino Unido tendrá que participar en las elecciones europeas si no ratifica el actual acuerdo de salida antes del 22 de mayo, cosa muy improbable.

Además, para evitar que los eurodiputados británicos salidos de las próximas elecciones puedan boicotear a la UE desde dentro, el 30 de junio se realizará una inspección sobre el comportamiento de sus integrantes en la toma de decisiones. Se desconoce por el momento qué tipo de medidas tomará el bloque europeo si concluye que se han producido acciones hostiles por parte de los salientes británicos.

En este aspecto, Francia propuso suprimir el derecho de veto del Reino Unido en el Consejo Europeo para evitar un bloqueo de las instituciones.

