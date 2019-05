Los partidos anti-Brexit se disparan en un duro castigo a 'Tories' y laboristas en las municipales

Tras dos años de caos en torno al Brexit, la mayor parte de los votantes británicos tuvo ayer jueves la posibilidad de expresar su opinión en las urnas. Y los resultados, anunciados a lo largo del viernes, dejan clara la furia de los votantes contra los principales partidos. Contra los 'Tories', que se hunden a su peor resultado desde 1995 en los municipios en juego por el fracaso de Theresa May en sus negociaciones del Brexit. Y contra los laboristas, que caen por no apoyar abiertamente un segundo referéndum. Los ganadores: los pequeños partidos europeístas, que se disparan en su lugar.

El mes que puede cambiar la política británica empieza como se esperaba: con un durísimo castigo al Partido Conservador en las elecciones municipales celebradas en la mayor parte de Inglaterra y toda Irlanda del Norte. Los 'Tories' se dejan 7 puntos, del 35% al 28%, en este territorio, el más favorable para ellos en todo el país. Peor aún es su conversión en escaños: pierden un 27% de sus concejales, atrapados entre votantes pro-Brexit enfadados por no haber salido ya de la UE y europeístas preocupados por la radicalidad eurófoba que está tomando el partido.

La imagen del enfado 'brexiter' fueron cientos de papeletas nulas de votantes conservadores que usaron su oportunidad para escribir mensajes en contra de May, a favor de un Brexit duro, a favor del Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage, o prometiendo hacer "huelga" de voto "hasta que se cumplan las instrucciones del referéndum" del Brexit.

