Cómo será la votación clave para que el Parlamento británico decida el futuro del Brexit

Casi tres años después del referéndum de salida de la UE, el parlamento británico finalmente votará este miércoles para decidir qué tipo de Brexit quiere la mayoría. Después de que los diputados arrebataran al Gobierno el control sobre el orden del día del Parlamento, algo que no ocurría desde hace más de un siglo, los líderes 'rebeldes' han presentado sus planes para la votación clave: con papeleta y en urna.

Tradicionalmente, los parlamentarios británicos votan yendo a firmar a mesas de "sí" o "no", situadas en dos pasillos distintos, ya que no hay sitio ni infraestructura para poner máquinas de votación en los escaños. Sin embargo, la crisis del Brexit traerá una revolución a su sistema de voto. Los diputados recibirán papeletas con las distintas opciones y votarán sí o no en todas las que quieran. Sus votos serán públicos, pero se espera que no haya disciplina de voto.

Entre las posibilidades que se debatirán, la de un Brexit sin salida, el acuerdo de Theresa May, una unión aduanera, el 'plan Noruega' o la cancelación del Brexit. Las opciones que obtengan la mayoría, o un mayor número de apoyos si nunguna lo hace, se llevarán a votación de nuevo el próximo lunes para encontrar finalmente el camino preferido por la Cámara de los Comunes.

Técnicamente, el Gobierno no está obligado a aceptar lo que salga de este proceso, y su líder parlamentaria, Andrea Leadson, ha vuelto a advertir hoy que no aceptarán nada que no sea su programa electoral -es decir, solo admitirán el acuerdo de May-. Pero las condiciones de la UE son claras: si la primera ministra no logra ratificar su plan antes del viernes, "deberán indicar otro camino a seguir", precisamente lo que intentarán hacer los diputados.

Si el Gobierno se niega a aceptar tales conclusiones, en el peor de los casos, no se descarta una moción de censura que ponga a un primer ministro interino dispuesto a negociar lo que se apruebe, como se ha rumoreado este pasado fin de semana, o que se apruebe un mecanismo legal que obligue al Gobierno a seguir los pasos acordados. Esta opción probablemente iría acompañada de la dimisión de May.

Para evitar llegar a este punto, la primera ministra intentará llevar a votación su acuerdo este jueves o viernes, según rumores. Aunque esta opción depende de que el presidente del Parlamento acepte volver a votar un acuerdo ya rechazado dos veces, algo que ya advirtió que no permitiría si no hay "cambios sustanciales" a su contenido, que ni están ni se esperan.

Movimientos aún insuficientes

Aun así, May está buscando movimientos de los 'brexiteros' para intentar armar una mayoría. Tras la decisión de anoche de arrebatarle el control de los debates a May, varios miembros del ERG, el subgrupo de euroescépticos 'tories', anunciaron que apoyarían el acuerdo a la tercera. Su líder, Jacob Rees-Mogg, se justificó porque "este Parlamento pro-europeo no permitirá que haya un Brexit" si no aceptan el plan de salida ya negociado por May.

Pero los movimientos han sido aún minúsculos. La primera ministra necesitaría que 75 diputados cambiaran de opinión, y solo 7 lo han hecho hasta la tarde del martes. Por contra, algunos de los más radicales han recalcado en las últimas horas que no piensan cambiar de parecer. Y con la posibilidad de que el Parlamento se decante por un Brexit blando, es poco probable que May pueda arañar apoyos entre los pocos euroescépticos de las filas laboristas.

Por ello, la primera ministra se reunirá este miércoles con su grupo parlamentario, en un último intento de convencerles de que acepten su plan. Y no se descarta que May ceda y anuncie una dimisión en diferido, probablemente para el verano, a cambio de sus apoyos. Una última medida a la desesperada que nadie sabe si será suficiente para convencerlos, especialmente cuando su credibilidad está bajo mínimos. Tres altos cargos pro-europeos dimitieron ayer para votar en contra del Gobierno precisamente porque no se fiaban de que sus ministros fueran a cumplir sus promesas de dejarles votar igualmente. La pérdida de autoridad de May puede ser el último clavo en el ataúd de su plan.