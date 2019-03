Los defensores del Brexit comienzan a ceder: ahora prefieren el acuerdo de May que quedarse en la UE

El líder de los brexiteros más duros, Jacob Rees-Mogg, ha anunciado que su grupo The European Research Group (ERG), una facción más radical del partido conservador, está dispuesto a respaldar el acuerdo de Brexit negociado por Theresa May. "El acuerdo de May es mejor que no irse", ha declarado. ERG ha votado dos veces en contra de los planes de la primera ministra y parte de ellos impulsaron la moción interna para derrocarla. El giro se produce después de que el Parlamento británico diera luz verde a debatir y votar alternativas a la actual salida del Reino Unido de la Unión Europea.

A Theresa May se le ha abierto el cielo para tener un rayo de esperanza para antes del próximo viernes, fecha límite para que sea aprobado su acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Los partidarios de un Brexit sin acuerdo comienzan a desbloquear la situación. Rees-Mogg ha ofrecido respaldar el acuerdo de Brexit de la primera ministra con los propios votos , que hicieron que el Parlamento Británico rechazase la propuesta de manera histórica.

Y lo ha hecho a través de los propios medios del Partido Conservador , a través de un audio. "Siempre he pensado que un no acuerdo es mejor que lo que propone May, pero que el acuerdo de May es mejor que no irse de la UE", ha declarado.

"Me preocupa que el acuerdo no sea de ninguna manera un buen trato, pero contra esto están las amenazas de Brexit largo, y muchas personas en el Parlamento que quieren frustrar el resultado del referéndum. Así que estamos en una situación política muy difícil ", ha explicado.

El cambio se produce después de que el Parlamento británico votara a favor de tomar el control de Brexit y buscar alternativas a la actual situación. La decisión adoptada ayer abre las posibilidades para que el Brexit se debata abiertamente, sin las ataduras de May a su acuerdo y de los partidarios de un acuerdo.

El próximo miércoles los diputados podrán pronunciarse por distintas opciones que pasan desde el no acuerdo a revocar el propio Brexit, incluyen un segundo referéndum o quedarse dentro de la unión aduanera. Esta situación ha quitado a los brexiteros su poder de bloqueo en el parlamento británico y de ahí el cambio de posición. Tras las declaraciones la libra sube con fuerza frente al dólar y el euro.