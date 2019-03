May deja en el aire la tercera votación de su plan del Brexit y fuerza al Parlamento a buscar una salida

La primera ministra británica, Theresa May, admitió este lunes que todavía no cuenta con suficientes apoyos en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado su acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE), rechazado ya en dos ocasiones. La premier recuerda que Bruselas exige esta semana que se apruebe su acuerdo y sino el Parlamento británico tendrá que ofrecer un plan b. Esta tarde los diputados podrían arrebatar al Gobierno el control sobre los próximos pasos del Brexit.

Por este motivo, la líder conservadora no prevé de momento someter el texto a votación parlamentaria por tercera vez, después de que ya fuera descartado con contundencia el 15 de enero y el 12 de marzo.

Durante todo el día se ha especulado con que la primera ministra iba a llevar su acuerdo de Brexit mañana tras una jornada intensa de contactos con su propio partido y la oposición. A Corbyn le ha ofrecido dividir en dos la votación. Por un lado, se votaría el acuerdo de salida (que incluye los dos años de transición, la factura de 39.000 millones y las salvaguardas con Irlanda del Norte) y por otro, la declaración política que contiene la relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea. Según el partido laborista, Corbyn lo ha rechazado.

A primera hora de la mañana estaban convocados los ministros en Downing Street. Según la prensa británica, Theresa May les ha manifestado su intención de presentar mañana por tercera vez su acuerdo de Brexit, pese a que ha sido rechazado dos veces por amplia mayoría. Theresa May sigue manteniendo contactos con las fuerzas parlamentarias para intentar recabar los apoyos suficientes. Desde la DUP, el partido unionista de Irlanda del Norte y que sostiene el Gobierno de May, aseguran que el acuerdo del Brexit volverá a fracasar.

Hoy el Parlamento británico vive otra sesión histórica. Se han presentado siete enmiendas para ser discutidas hoy en el pleno, mientras May permanece reunida con su Gabinete. Va a depender del presidente de la Cámara de Representantes, John Bercow, decidir cuáles son las propuestas que serán presentadas y votadas.

Las que tienen más posibilidad son la enmienda presentada por los tories Oliver Letwin y Dominic Grieve, para que el Parlamento tome el control de los procedimientos durante un solo día el miércoles, para establecer votos indicativos de por dónde tiene que ir el Brexit.