La incertidumbre del Brexit hace posible cualquier desenlace

El margen de maniobra otorgado por la Unión Europea para evitar un Brexit sin acuerdo el pasado viernes ha exacerbado el posicionamiento de los frentes que compiten por elevar su apuesta como la vencedora de un debate que, en última instancia, controla el Gobierno. Sin embargo, ante el menoscabo de la responsabilidad colectiva del Ejecutivo y la defunción de la disciplina interna, cualquier desenlace es posible.

1 ¿Ha renunciado May a su acuerdo? No, simplemente es consciente de que todavía no tiene el apoyo para convocar una tercera votación, por lo que prevé continuar presionando a los eurófobos y a los unionistas del DUP. Su palanca sería la oferta de abandonar como precio por el apoyo.

2 ¿Qué papel juegan los votos indicativos ante este desacuerdo? Permitirían determinar qué apuesta tiene potencial para superar el bloqueo. El problema es que el Gobierno debería asumirla como la línea oficial y May ha avanzado que no aceptará planteamientos como un segundo referéndum, o una permanencia en una unión aduanera, puesto que van en contra de su interpretación del plebiscito de 2016, que determina que el control sobre la inmigración y la libertad comercial son obligatorios.

3 ¿Puede el Gobierno ignorar la voluntad del Parlamento? Sí, porque los votos indicativos no son vinculantes. Algunos ministros han sugerido que algunas de las opciones no deberían plantearse, como revocar el artículo 50. Se habla de siete fórmulas, además de la de cancelar el Brexit.

4 ¿Es el 12 de abril el nuevo 'Día del Brexit'? Una vez el Parlamento apruebe el cambio mediante un instrumento estatutario, y en ausencia de acuerdo, Reino Unido deberá comunicar a la UE qué plan tiene.