Urbas triplicará tamaño en 2024, prepara dividendo para el próximo año y sale a la caza de accionistas institucionales

Urbas mira al 2024 con ambición tras haber completado la compra de siete compañías en apenas un año. La firma capitaneada por Juan Antonio Acedo acaba de presentar un plan de negocio para los próximos cuatro años que pasa por triplicar el tamaño de la compañía multiplicando por casi 4 veces la facturación, hasta los 826 millones de euros en 2024 y con crecimientos anuales del ebitda hasta alcanzar los 116 millones.

En la nueva configuración del grupo, la pata inmobiliaria irá ganando protagonismo progresivamente hasta acaparar el 45% del ebitda, frente al 5% actual, posicionándose por delante de la rama de construcción e infraestructuras que bajará del 69% al 31%, mientras que el área de energía acaparará el 24% del ebitda en 2024.

En el área de promoción residencial la compañía entrará en el negocio del alquiler, no solo para aumentar el patrimonio de la firma, que actualmente cuenta con activos valorados en 755 millones, de los que 676 millones son suelos, si no también para terceros. De hecho, está ultimando acuerdos con tres fondos para proyectos de build to rent que suman 600 unidades por 100 millones.

Concretamente, el objetivo de Urbas es que los proyectos de alquiler supongan un 25% del total de entregas previstas para este periodo, que es de unas 3.000 unidades. Así, con la rama de promoción residencial el objetivo es ingresar 476 millones de euros, sumar un ebitda de 96 millones, y generar un free cash flow de 132 millones.

Con la presentación de este plan de negocio y las cifras de este ejercicio, que se debería cerrar con una facturación de 222 millones, y un ebitda de 17 millones de euros, Acedo confía en que la cotización de Urbas crezca. "Mi preocupación es que la compañía vaya bien y crezca y la cotización tendrá que acompañar este recorrido, y si no es ahora será después. Hoy valemos mucho más de lo que cotizamos y antes cotizábamos mucho más de lo que valíamos", explicó el directivo en un encuentro con medios.

"Lo más seguro es que podamos repartir dividendo a partir de 2022"

En su objetivo de dar un mayor valor y rentabilidad a la acción, el presidente del grupo asegura que están trabajando para que "entren accionistas institucionales" y también "estamos cerrando acuerdos con bancos de negocios que nos den cobertura en cuanto a análisis independiente, recomendaciones y en la búsqueda de accionistas institucionales que tengan vocación de permanencia. Todo esto va a ir ocurriendo antes de que acabe el año".

Por otro lado, Acedo apunta que "lo más seguro es que podamos repartir dividendo a partir de 2022", si bien, asegura que "no lo tenemos totalmente definido. El reparto en el sector con respecto a ebitda está entre el 35-50% y creo que esas son las cifras que vamos a manejar". Asimismo, con el objetivo de maximizar el valor de la acción, Acedo adelanta que "si todo va bien, en la Junta del año que viene llevaré un contra split. No podemos seguir cotizando en los céntimos. Tendremos que decidir en cuanto, si hacemos un x100-x200, será en niveles que veamos que son razonables".

Previsiones por negocio

El CEO de la firma puso en valor que en muy poco tiempo se ha logrado ordenar la compañía y reorganizar la deuda corporativa mediante ampliaciones de capital, quitas y daciones, de forma que ha pasado de los 185 millones de euros con los que inició 2020 a 59 millones.

Según explica Urbas, el área de Infraestructuras y Edificación liderará el crecimiento de la compañía. En los últimos meses, se ha reforzado esta línea de negocio a través de un plan de adquisiciones de compañías especializadas en todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción: obra civil, edificación residencial y no residencial, industrial, energía, proyectos concesionales y PPP (proyectos de colaboración público-privada).

El plan identifica una cartera sólida de proyectos hasta 2024 por valor de casi 1.600 millones de euros. Más del 50% corresponde a proyectos actuales ya en ejecución, firmados y del propio negocio de Urbas; y un 30% a proyectos con negociaciones muy avanzadas. "Todo ello otorga mucha visibilidad al Plan de Negocio, con unos ingresos estimados para este área de 1.623 millones. El 95% de la facturación prevista para 2022 está garantizada por la cartera actual y ya tiene contratada el 43% para 2023", explica Acedo.

El directivo hizo hincapié en el mega desarrollo turístico que la compañía va a levantar en Cuba en la península de Pasacaballos, al sur de la ciudad de Cienfuegos. Así, la compañía ha cerrado un acuerdo para crear una empresa conjunta con CubaGolf, una firma dependiente del Ministerio de Turismo del país caribeño, que estará participada al 50% y que tendrá por objetivo levantar un complejo turístico y residencial con cinco hoteles, seis campos de golf, 1.500 viviendas y un puerto deportivo. Todo esto supondrá una inversión del entorno de 3.500 millones, si bien, en su primera fase el monto ascenderá a 500 millones.

En la rama de energía, Urbas, apuesta por la energía renovable "debido a su papel fundamental para conseguir los objetivos medioambientales en la lucha contra el cambio climático". A través de Sainsol se ha especializado en autoconsumo fotovoltaico aplicándolo en los proyectos propios y de terceros que desarrolla en calidad de promotora residencial o constructora.

Las prospecciones realizadas hasta ahora apuntan a unas reservas de 11 millones de toneladas

Dentro de esta línea de actividad también es clave K-Silán (Lugo), mina de feldespato potásico, mineral fundamental para la fabricación de azulejos y baldosas cerámicas, comprada en 2020. Las prospecciones realizadas hasta ahora apuntan a unas reservas de 11 millones de toneladas con un valor estimado de 660 millones de euros.

El Plan de Negocio para esta área estima unos ingresos de más de 91 millones de euros y un Ebitda de 48 millones. Urbas tiene previsto crecer en autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento, generación de hidrógeno y desarrollo de proyectos renovables, hasta llevarlos a ready to build', vendiéndolos o promocionándolos. Actualmente dispone de 10 plantas solares y eólicas en España y Portugal con la permisología avanzada y el objetivo es llegar a desarrollar 530 MW hasta 2024