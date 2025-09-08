Swiss Life escalará en el grupo de autopistas Itínere hasta el 37,5%

Swiss Life reforzará su posición en el capital del operador de autopistas español Itínere. La aseguradora suiza prevé elevar su participación en la compañía hasta el 37,5% del capita, según indican fuentes financieras conocedoras. Este incremento forma parte del acuerdo alcanzado con APG para compartir el capital de la empresa que preside Juan María Nin.

De acuerdo con las mismas fuentes, una vez se concrete la operación, el fondo de pensiones neerlandés diluirá su posición hasta el entorno del 58%, manteniendo así el control en el accionariado.

Como adelantó este diario, Swiss Life entró en el capital de la compañía a finales de 2024. El desembarco de la aseguradora suiza se produjo después de que APG zanjara las disputas con Globalvia y le adquiera a ésta el 40% que controlaba, de manera directa e indirecta, en Itínere y de que el grupo de autopistas acordara la refinanciación de su deuda.

Swiss Life, a través del vehículo Swiss Life Retina BidCo, compró a APG el 25% de las acciones de Itínere, lo que concedía al fondo de pensiones neerlandés cerca del 75% -aún hay algunos accionistas minoritarios-. El acuerdo también implicó la adquisición por parte de la aseguradora suiza de un paquete de obligaciones. De este modo, el acuerdo contempla que Swiss Life llegará al 37,5% de la operadora de autopistas a través del traspaso de acciones por parte de APG, por un lado, y de la toma de bonos convertibles.

La valoración de Itínere, ascendió en 2024 a 1.900 millones de euros, en virtud de la compraventa del paquete de Globalvia por parte del fondo neerlandés.

La operación implica que APG y Swiss Life forjarán una alianza para tomar el control conjunto de Itínere, con algo más del 58% y el 37,5%, respectivamente.

Los órganos de Competencia de la Comisión Europea ya han recibido la comunicación de la transacción y tienen hasta 17 de septiembre para pronunciarse.

APG y Swiss ya son socios en Brisa, el mayor operador de autopistas de Portugal. Ambas firmas adquirieron, junto con National Pension Service of Korea (NPS), el 81,1% de la concesionaria lusa a Arcus y el grupo José Mello en 2020, valorando la empresa en 3.000 millones de euros.

Itínere es, tras Abertis, el mayor operador privado de autopistas de peaje en España. Participa en cinco concesiones que explotan un total de 524,8 kilómetros de longitud en seis vías ubicadas en el norte de España.