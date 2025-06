Make OHL Great Again: Elías crea una plataforma para aglutinar a los minoritarios de OHLA y votar contra los Amodio en la junta

Make OHL Great Again. Con este lema, imitando al Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump, el empresario José Elías ha creado una plataforma, bautizada como MOGA, para aglutinar a los accionistas minoritarios de OHLA y votar en contra de la gestión de los hermanos Amodio al frente de la constructora en la próxima junta general de accionistas que se celebrará el 27 de junio. Elías, que tiene el 8,67% del capital de la compañía, da un paso al frente para exponer en la asamblea su oposición a los inversores mexicanos después de dimitir en marzo pasado como vicepresidente primero del grupo y de no acudir a la última ampliación de capital de 50 millones de euros sellada en mayo.

En un vídeo subido a sus redes sociales, Elías pide a los minoritarios la delegación del voto en la próxima junta para "tomar una representación relevante en el consejo y hacer valer nuestra posición". "Si queréis apoyar esta iniciativa, por favor, acompañadme y hagámonos fuertes, delegad vuestro voto", solicita el empresario, accionista de empresas como Audax, La Sirena, Ezentis y Atrys. Con ello, dice, "seremos capaces de defender nuestra posición". "Vamos a por ello", remata.

Por ahora, OHLA no ha registrado ningún nuevo punto adicional en el orden del día a petición de Elías. En las juntas, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social pueden proponer puntos adicionales o modificaciones a la agenda ya establecida.

A tenor de sus palabras, la pretensión del empresario discurriría por solicitar su regreso al consejo de administración. El órgano de gobierno de OHLA está integrado en la actualidad por 10 miembros, por lo que para tener derecho a su acceso debería sumar el 10%, porcentaje que tras la última ampliación no alcanza actualmente. No obstante, semanas atrás Elías, que está obligado por el acuerdo con la banca a mantenerse por encima del 5% del capital hasta al menos febrero de 2026, deslizó su intención de crecer en el accionariado de la constructora con la compra de títulos en el mercado. Descartó, en todo caso, lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre la constructora, cuya capitalización actual alcanza los 440 millones de euros.

Elías ha creado una página web para que los minoritarios deleguen su voto en la iniciativa MOGA. En ella, el empresario se refiere a la constructora como Obrascón Huarte Laín (OHL), la denominación original de la compañía que fundó el difunto Juan Miguel Villar Mir. En 2021, tras convertirse en los principales accionistas de la compañía al comprar parte de las acciones de Villar Mir, los Amodio rebautizaron la firma como OHLA, si bien el nombre legal sigue siendo Obrascón Huarte Laín SA, y cambiaron su imagen de marca. De igual modo, en la web aparece el antiguo logo de la empresa.

"El próximo 27 de junio de 2025, OHL celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas, exclusivamente de forma telemática. En ella se votarán temas fundamentales para el futuro de la compañía, como: la aprobación de las cuentas del ejercicio 2024, la reelección de los hermanos Amodio como consejeros, la propuesta de aplicación del resultado y la reelección de los auditores de cuentas", señala la plataforma.

"MOGA nace con un propósito claro: representar a los accionistas minoritarios que creen en un OHL más innovador, más fuerte, más global. Liderado por José Elías, esta iniciativa busca canalizar el voto de quienes quieren una nueva etapa para la compañía", abunda.

"¿Por qué OHL necesita tu voto? Obrascón Huarte Lain (OHL) es una de las grandes compañías históricas del sector de infraestructuras en España. Durante años ha llevado el nombre de nuestro país por todo el mundo, construyendo puentes, hospitales, aeropuertos y grandes obras de ingeniería. Pero hoy más que nunca, OHL necesita una nueva visión, una nueva energía, un nuevo rumbo", expone MOGA en su página web.

"La Junta del 27 de junio de 2025 no es una más: es una oportunidad para que los accionistas como tú —que creen en el potencial de esta compañía— tengan voz y capacidad de influir en su futuro. Desde MOGA, liderado por José Elías, queremos representar a todos los accionistas que quieren ver a OHL: Más ambiciosa, Más internacional, Más innovadora, Más transparente. Tu voto sí importa. Y al delegarlo, multiplica su impacto", culmina.

Elías lideró a un grupo de inversores para apoyar a los Amodio en la recapitalización de OHLA, urgida por la banca por las dificultades financieras del grupo. Bajo la denominación de Consorcio Excelsior, el dueño de Audax, Key Wolf (José Poza), Inveready (Josep Maria Echarri) y Coenersol (Antonio Almansa) inyectaron 50 millones de euros en las dos ampliaciones de capital llevadas a cabo en diciembre y febrero pasados, por un importe total de 150 millones. A finales de 2024, Elías fue nombrado vicepresidente primero y también entraron en el consejo Key Wolf, como dominical, y Echarri y Almansa como independientes.

Sin embargo, en marzo el consejo de OHLA estalló. Elías, que entonces tenía el 10,07% del capital de la compañía, había solicitado la investigación de determinados gastos por parte de la cúpula liderada por Luis Amodio, con especial énfasis en el consejero delegado, el también mexicano Tomás Ruiz. Por su parte, los Amodio denunciaron la venta de acciones por parte del consejero Almansa en periodo de 'black out' (antes de firmar las cuentas anuales).

El 27 de marzo, los cuatro vocales que formaban parte del denominado Consorcio Excelsior, incluido Elías, dimitieron por discrepancias con la gestión financiera y las previsiones de caja, con su oposición al cese del director financiero de la sociedad —José María Sagardoy— y con "la existencia de deficiencias en los procesos de investigación interna sobre posibles irregularidades y conflictos de interés".

Elías y los Amodio tuvieron también posiciones enfrentadas por la ejecución de una nueva ampliación de capital, la tercera en apenas cinco meses. El empresario catalán defendía emitir un bono convertible restringido a los principales accionistas, mientras que los mexicanos apostaban por un aumento de capital con derechos de suscripción para no diluir a los minoritarios. Tras la dimisión en bloque de los cuatro consejeros, el consejo aprobó la ampliación por hasta 50 millones, completamente suscrita en mayo con el respaldo de la mayoría de los accionistas, pero no de Elías, Poza, Inveready y Coenersol.

Semanas más tarde, Elías remitió una carta al consejo de OHLA en la que concretó una serie de exigencias para participar en el aumento de capital, cuyo éxito final en aquellos momentos estaba en entredicho. Entre ellas figuraba la designación de un nuevo consejo de administración compuesto por cinco consejeros dominicales, cuatro consejeros independientes y un consejero delegado y el nombramiento de un nuevo secretario del consejo en sustitución del histórico José María del Cuvillo y de un nuevo consejero delegado para relevar a Tomás Ruiz. El consejo de OHLA rechazó estas demandas y ratificó a ambos directivos.

Tras ello, Elías decidió vender sus derechos y, por tanto, no suscribir la ampliación, con la consecuente dilución. Su respaldo, como la de los otros accionistas de referencia (los Amodio, dueños del 21,6%, y el mexicano Andrés Holzer, con el 8,40%), era una condición de los bancos para liberar otros 15 millones de euros que tienen retenidos a la constructora en garantía de avales. También se diluyeron el resto de inversores del Consorcio Excelsior, que en algún caso incluso ha optado por vender acciones en los últimos días.

Después de que OHLA sacara adelante con sobredemanda la ampliación, y el apoyo del 97% de sus accionistas, Elías abrió la puerta a escalar de nuevo en el accionariado e, incluso, retornar al consejo. En una reciente entrevista con este diario, el consejero delegado de OHLA, foco de las críticas de Elías, aseguró que "lo que ocurre en el caso del ex consejero Elías es que yo creo que tiene una relación muy especial con la congruencia, porque efectivamente hemos leído en la prensa alguna referencia en ese sentido, pero también leímos antes otras en el sentido contrario; y también hemos leído, todo dicho por él o por fuentes cercanas a él, y habría que preguntárselo directamente, que no ejerció sus derechos, los vendió en el mercado".

"Entonces -añadió- resulta cuando menos paradójico que si no ejerció los derechos y no apoyó la ampliación, ahora pretenda volver a incrementar su participación y sobre todo que pretenda volver a participar en el consejo, cuando fue él quien de manera unilateral y voluntaria, junto con los otros tres consejeros que formaban parte de un grupo (en referencia a Key Wolf, Josep María Echarri y Antonio Almansa), renunciaron de manera inesperada cuando el consejo estaba analizando una posible operación con información privilegiada de uno de estos consejeros (Almansa)", recordaba Ruiz. "Habría que preguntarle a la fuente; yo difícilmente puedo tener opinión porque un día lee uno una cosa y al día siguiente lee la contraria", agregó.

Ruiz cuestionó, además, que el eventual retorno de Elías al consejo, en virtud de su actual 8,6%, pueda ser automático: "en principio, de manera automática, no lo veo de forma legal; tendría que ser, sin embargo, una decisión de los órganos supremos de la sociedad: el consejo, en primer lugar, y la junta general de accionistas". E insistió: "la gran pregunta que habría que responder es qué ha cambiado en el entorno si la decisión unilateral de salida fue de él, en un momento en el que el consejo, por obligación normativa, estaba revisando algunas operaciones efectuadas en periodo restringido, no por una voluntad o decisión propia".