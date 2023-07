OHLA vuelve a beneficios y mejora su resultado operativo un 48,5%

OHLA ha retomado en el segundo trimestre la senda de los beneficios y al cierre del mes de junio se anotó unas ganancias de 0,6 millones de euros, frente a los 60,7 millones que perdió en el mismo periodo del año pasado. Una mejora que deriva del significativo crecimiento de su resultado bruto de explotación (ebitda), que se incrementó en un 48,5% hasta situarse en 50,8 millones de euros en términos comparables -excluyendo el área de Servicios que ha sido puesta a la venta y por la que negocia en exclusiva con Serveo, firma controlada por Portobello, como adelantó este diario-.

La constructora, que desde finales de junio busca consejero delegado tras la dimisión de José Antonio Fernández Gallar, generó unas ventas de 1.412,4 millones de euros hasta junio, lo que implica un alza del 11,8% con respecto al mismo periodo de 2022. Acentúa, además, su vocación internacional, acaparando ya los mercados exteriores el 76,1% de la cifra de negocio. Europa representa el 45,8% -España pesa el 23,9%-, Norteamérica el 36,8% y Latinoamérica el 16,6%. Además, la evolución del ebitda y los ingresos permite a OHLA mejorar sus márgenes operativos en los proyectos, un objetivo prioritario para impulsar la rentabilidad. La compañía mejora sus registros a nivel operativo aumentado los márgenes en las divisiones de Construcción e Industrial hasta situarlos en el 4,7% y 3,7%, respectivamente.

OHLA avanza así en la ejecución de su Plan de Negocio cumpliendo con los objetivos para el ejercicio 2023: ventas en el entorno de 3.500 millones de euros; ebitda superior a 125 millones y contratación por encima de 3.600 millones. Estas cifras se verán afectadas, en su caso, por la desinversión de la división de Servicios. Destaca, en el primer semestre de 2023, la evolución del ebitda y ventas tanto de Construcción como de Industrial con avances, en el caso del ebitda de Construcción, de más del 23,3%. Por su parte, las ventas de Industrial se duplican hasta alcanzar los 90,4 millones de euros.

En cuanto a la contratación, alcanzó los 1.515,3 millones de euros, en línea con lo presupuestado. La cartera total en el primer semestre de 2023 alcanzo los 7.117 millones de euros, un 11% superior a la cifra de diciembre de 2022. Por su parte, la cartera a corto plazo en el periodo de referencia se sitúa en 6.037,8 millones de euros, representando una actividad de 24 meses de ventas.

La idea de la empresa es acometer un proceso de refinanciación de sus bonos -que vencen en 2025 y 2026- a partir de 2024

Aunque el resultado neto ha mejorado, tornando en números negros, aún es pronto para proyectar beneficios en el conjunto del año, aunque con extraordinarios, derivados de las desinversiones, presumiblemente se alcanzarán holgadamente. La constructora ha puesto en marcha un plan de desinversiones que incluye la división de Servicios, instrumentada a través de Ingesan y por la que negocia con Serveo, y sus participaciones en el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM), en Canadá, y en el Centro Canalejas. El proceso del hospital avanza y la compañía prevé cerrar la venta en el cuarto trimestre, mientras que la operación del complejo madrileño se dilatará al menos hasta 2024. Por ahora, de hecho, no hay un proceso formal lanzado y la disputa que dirime con su socio en el proyecto, Mohari, por incumplimiento de contrato no ayuda, si bien la decisión respecto a su desinversión no ha cambiado.

Con su plan de ventas, OHLA busca obtener fondos para reducir su endeudamiento en alrededor de 250 millones y poder así situar su ratio de apalancamiento por debajo de 2,5 veces ebitda. Un nivel a partir del que considera que se abrirían los grifos de financiación. La idea de la empresa es acometer un proceso de refinanciación de sus bonos -que vencen en 2025 y 2026- a partir de 2024. La deuda del grupo se ha situado al cierre de junio en 514 millones, frente a los 467 millones previos. Un incremento que responde, fundamentalmente, a la concesión de una línea de crédito de 40 millones por parte de Santander y CaixaBank.