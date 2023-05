Portobello quiere crear el gigante de los servicios con la compra de los negocios de Sacyr y OHLA

Portobello quiere convertir a Serveo en el gigante de los servicios de infraestructuras en España. La compañía controlada por el fondo español se halla en la carrera por hacerse con el negocio de Servicios Facilities de Sacyr y, en paralelo, mantiene una línea abierta con OHLA para tratar de hacerse también con la división de Servicios del grupo presidido por Luis Amodio, instrumentado a través de Ingesan, según indican fuentes financieras. De concretar ambas operaciones, Serveo alcanzaría una cifra de negocio cercana a los 2.000 millones de euros.

Serveo es una de las cuatro firmas que han llegado a la fase final para presentar una oferta vinculante por Valoriza Facilities, el negocio de Servicios de Sacyr focalizado en el mantenimiento integral de instalaciones y servicios energéticos. Compite con la compañía francesa Onet y dos fondos, el estadounidense HIG y el alemán Aurelius. Los cuatro se hallan en estos momentos realizando las due diligence y están citados por Nomura, el banco asesor, para trasladar sus propuestas finales el próximo 25 de mayo. El perímetro de la operación abarca el 100% de Valoriza Facilities, con un valor que el mercado estima en el entorno de los 100 millones de euros.

Mientras, OHLA anunció el pasado mes de febrero su intención de vender su división de Servicios, que articula a través de Ingesan, especializada en las actividades de facility management aunque con presencia también en otras actividades medioambientales. Con esta venta y las de sus participaciones en el Proyecto Canalejas de Madrid y en el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM) de Canadá, la constructora que preside Luis Amodio pretende reducir su deuda en 200 millones de euros para situarla en el entorno de los 250 millones -por debajo de 2,5 veces ebitda (resultado bruto de explotación-.

OHLA ha aprovechado el elevado interés que ha despertado la venta del negocio de Servicios de Sacyr, que lo ha estructurado en dos procesos, Valoriza Facilities por un lado, y Valoriza Medioambiente, por otro, para sacar al mercado Ingesan. De hecho, la empresa confía en que alguno de los grupos y fondos que han participado, en sus distintas fases, en el proceso de Sacyr, hagan lo propio en el suyo.

Para pilotar la desinversión en Servicios, OHLA ha fichado como asesor legal al despacho Pérez-Llorca, según indican fuentes del mercado. Por el momento no ha contratado a una entidad financiera, aunque podría hacerlo en próximas fechas. Por ahora, de acuerdo con las fuentes consultadas, no hay un proceso estructurado en marcha y la operación aún se halla en una fase muy incipiente. La compañía, junto con su asesor legal, está todavía recabando todos los datos para construir el infomemo (cuaderno de venta), si bien sí está compartiendo información con aquellos potenciales compradores que se han interesado. Entre ellos sobresale Serveo, que cuenta con el respaldo de Portobello para acometer, llegado el caso, tanto la transacción de Sacyr como la de OHLA, aunque en ambos casos las afrontaría con recursos propios y financiación bancaria. La compañía que dirige Juan Ignacio Beltrán, heredera de Ferrovial Servicios de Infraestructuras -Portobello se la compró a Ferrovial a comienzos del año pasado- parte de un nivel de deuda muy acotado y tras un 2022 en el que registró un relevante crecimiento en su generación de caja, así como en sus resultados operativos y en su contratación.

Crecimientos

Para Serveo, que supera los 1.000 millones de euros de ingresos anuales, la filial de Facilities de Sacyr encaja a la perfección en su estrategia de crecimiento. En 2022, dentro de su filial de Servicios, la parte que engloba Multiservicios, que acoge Valoriza Facilities y otras actividades excluidas de la venta como el mantenimiento de carreteras y Cafestore, generó 548,6 millones de euros de cifra de negocios, un 8% más, y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 34,5 millones, un 13% más.

La división de Servicios de OHLA, por su parte, distribuye sus actividades entre limpieza, mantenimiento y eficiencia energética, atención a las personas y servicios urbanos. En su caso, la conservación de carreteras recae sobre Elsan, perteneciente al área de Construcción. La filial obtuvo 394,3 millones de ventas en 2022, un 10% más que en 2021, y un ebitda de 11,5 millones, lastrado, eso sí, por una sentencia judicial -el ebitda volverá este año a cerca de 16 millones-. Su cartera se situó en 620,6 millones tras contratar 503,6 millones.

OHLA no cuenta con una masa crítica suficiente en el área de medio ambiente para lanzar un proceso separado

Ingesan cuenta, dentro de servicios urbanos, con algunos proyectos medioambientales que, a priori, no interesan a firmas especializadas en facility management, como lo son Serveo u Onet. La empresa desarrolla en esta área contratos de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos o jardinería en Madrid y en otras localidades de la Comunidad de Madrid como Boadilla del Monte de Madrid, Soto del Real y Torrejón. Asimismo, el pasado otoño se adjudicó la gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos y su posterior traslado y tratamiento en una planta especializada en reciclaje de la Comunidad Valenciana. A diferencia de Sacyr, OHLA no cuenta con una masa crítica suficiente en el área de medio ambiente para lanzar un proceso separado. En este punto, en función del perfil del comprador, se abre la opción de que sean excluidos, de que el comprador los venda con posterioridad o de que los mantenga.

Serveo, Sacyr y OHLA han declinado hacer comentarios sobre esta información.