ACS y Acciona se postulan para 'salvar' la Ciudad de la Justicia de Díaz Ayuso

ACS y Acciona se postulan como la única vía para que Isabel Díaz Ayuso salve finalmente su proyecto para la Ciudad de la Justicia de Madrid. El consorcio integrado por las compañías que presiden, respectivamente, Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales, ultimaban en la noche de este miércoles la presentación de una oferta para hacerse con el contrato para la construcción, conservación y explotación de la infraestructura, según indicaron a este diario fuentes solventes.

El plazo fijado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha expirado esta medianoche. La posición del otro grupo que había alargado las negociaciones hasta las últimas horas, FCC, habría sido la opuesta y ha decidido descolgarse del proceso al no cuadrar los números económicos, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Tras semanas de análisis, ACS y Acciona han acordado concurrir y hacerse así con el proyecto estrella en materia de infraestructuras de Díaz Ayuso en la presente legislatura. No obstante, la decisión final estaba en la noche de este miércoles pendiente de la última reunión de la alta dirección de Iridium -la filial de ACS que lidera el consorcio- que se estaba aún celebrando al cierre de esta edición. Fuentes conocedoras de este encuentro, no obstante, preveían que no hubiera ningún incidente y su oferta se registrara antes de las 00.00 horas.

Ayuso podría así conseguir lo que no pudieron sus predecesores, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre

Una vez recibida la oferta, la Comunidad de Madrid tendrá que analizar que cumplen las condiciones requeridas en el pliego de contratación y, a partir de ahí, podrá rubricar la adjudicación de un proyecto que tiene un presupuesto de 507 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia y un plazo máximo para la operación de 40 años, de manera que el valor total se situaría en 2.848 millones. Ayuso podría así conseguir lo que no pudieron sus predecesores, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, cuyos propios proyectos se vieron frustrados por diversos motivos según el caso.

La Comunidad de Madrid lanzó el pasado verano el proceso de contratación de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid. En octubre tuvo que retrasar la entrega de ofertas ante las dudas de las constructoras y en noviembre la licitación quedó desierta al considerar las empresas interesadas que la tasa de retorno era insuficiente. Por ello, el Ejecutivo madrileño abrió un nuevo proceso a través de un negociado sin publicidad para el que cambió algunas cuestiones como la posibilidad de subcontratar los servicios de seguridad e invitó a una decena de empresas. Además de ACS, Acciona y FCC, también han participado en las conversaciones grupos como OHLA, Azvi, TIIC, Ferrovial y Sacyr. Sin ofertas, el proyecto actual se enterraría y tendría que salir una nueva licitación ya en la próxima legislatura -tras las elecciones del 28 de mayo-.

El nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia contempla agrupar en una única parcela en Valdebebas los 28 edificios judiciales que actualmente están dispersos por distintos puntos de Madrid.