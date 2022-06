Acerinox cierra la puerta a crear un 'gigante' metalúrgico fusionándose con Aperam

Acerinox no creará un 'gigante inoxidable' con Aperam. Así lo ha decidido hoy por unanimidad el consejo de administración de la empresa española. Tras la noticia, el precio de sus acciones cae en bolsa, llegando a bajar más del 4%.

El consejo de administración de Acerinox ha acordado este lunes, por unanimidad, "no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam S.A. para estudiar una posible operación corporativa", según ha trasladado la compañía en un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hace solo cuatro días que Aperam, la antigua división de acero inoxidable de ArcelorMittal, y Acerinox admitieron que estaban explorando fusionarse. La operación habría dado como resultado un gigante metalúrgico europeo, con unas ventas acumuladas en 2022 "de alrededor de 17.000 millones de euros", según estimó el Departamento de Análisis de Renta 4.

Ambas compañías subrayaron el viernes en sus respectivos comunicados que las negociaciones eran preliminares, que no habían llegado a ningún acuerdo y que no había certeza de que este se fuera a alcanzar. Y, finalmente, no lo ha habido: Acerinox ha optado por cerrar la puerta a la operación, aunque, por ahora, no ha dicho el porqué.

Caídas en bolsa para Acerinox

La reacción a la decisión de Acerinox no ha tardado en notarse en su cotización. El precio de sus acciones ha llegado a subir este lunes un 2,9%, a más de 12 euros, pero tras su notificación a la CNMV ha pasado a bajar con fuerza. Toca incluso los 11,29 euros (un 4,4% de bajada). La siderúrgica se posiciona así como el título más bajista hoy en el Ibex 35.

A lo largo de las tres últimas sesiones, la acerera española acumula unas pérdidas en bolsa mayores a cinco puntos porcentuales.

Su potencial en bolsa a corto plazo es del 43% desde los mínimos de esta jornada, según el consenso de mercado de Bloomberg, que le otorga un precio objetivo medio a doce meses de 16,19 euros la acción.

La gran mayoría de los analistas ahí recogidos que cubre la cotización de Acerinox recomienda comprar sus acciones. Solo dos (el 9,5% del consenso) optan por el consejo de 'mantener'. Ninguno aconseja 'vender'.