El Santander nombra a Antonio Román 'número dos' en España para dirigir la banca comercial

El Banco Santander ha nombrado a Antonio Román nuevo 'número dos' del negocio en España. Román, hasta el momento director financiero de la filial del grupo en Reino Unido, será a partir del 16 de septiembre director de Banca Comercial de Santander España. El nuevo directivo dependerá directamente de Rami Aboukhair, consejero delegado del banco en nuestro país.

Cabe recortar que el grupo financiero aún no tiene presidente para Santander España, después del paso atrás de Rodrigo Echenique de la primera línea. El banquero dejó sus funciones ejecutivas en la entidad el pasado mes de mayo. El banco preveía tener nombrado para mediados de este año al nuevo presidente, aunque de momento no se conoce el nombre del sucesor de Echenique. No obstante, el Santander ya anunció que el nuevo presidente no tendría carácter ejecutivo.

La función de Román, que ocupará un cargo de nueva creación, tendrá como objetivo impulsar el negocio y los planes de ejecución comercial en una red única, una vez culminada la integración con Popular. El director de Banca Universal de Santander España , Alberto Delgado; el director de Banca de Empresas, Manuel Iturbe, y la directora de Banca Privada, Adela Martín, pasan a depender de Antonio Román, a quien también reportarán las 13 direcciones territoriales.

Rami Aboukhair señaló que está "encantado" de dar la bienvenida a Román, con quien ya ha trabajado tanto en España como en Reino Unido. "Román vuelve a España, tras seis años en Reino Unido, para iniciar una etapa apasionante tras la integración de Popular. Contamos con él para consolidar nuestro liderazgo aprovechando las fortalezas que nos definen y las oportunidades que el entorno nos ofrece", aseguró. Según el consejero delegado, a partir de ahora, Se abre una oportunidad única para construir un banco responsable, centrado en objetivos estratégicos con foco en las empresas y las pymes, y en mejorar la experiencia del cliente.

Más de 30 años en el banco

Antonio Román cuenta con una experiencia de más de treinta años en el sector financiero, con distintos puestos de responsabilidad en banca comercial y su paso por distintas entidades en España. Román tiene también una larga trayectoria en el Banco Santander, donde se incorporó a Banesto en junio de 2011 y fue director financiero hasta su marcha de la filial británica. Duke Dayal, actual director financiero de Santander EEUU y consejero delegado de Santander Bank, sustituirá a Román como director financiero del banco en el país británico a partir del 16 de septiembre, reportando a Nathan Bostock, consejero delegado de Santander en Reino Unido.