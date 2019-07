El consejo de El Corte Inglés nombra hoy presidenta a Marta Álvarez

El Corte Inglés consuma hoy el cambio de sillas en su consejo de administración. Marta Álvarez, hija adoptiva del fundador del grupo, Isidoro Álvarez, será nombrada presidenta y mientras que el actual primer espada, Jesús Nuño de la Rosa, pasará a un segundo plano reconvertido en consejero delegado y presidente de las filiales (seguros, informática y viajes). Pese a todo, De la Rosa mantendrá su sueldo al frente de la compañía y se le respetará incluso la indemnización acordada, de un importe de unos seis millones de euros

Así, tras el consejo que tendrá lugar hoy a mediodía, El Corte Inglés pasará a tener dos consejeros delegados que reportarán y darán cuenta de sus estrategias y decisiones a Álvarez, que "tutelará su labor desde la presidencia del consejo de administración", informan fuentes del grupo de grandes almacenes. "Es un cambio de funciones, Marta Álvarez será representante del grupo, dará la cara y coordinará a los altos directivos", explican.

El otro consejero delegado es Víctor del Pozo que mantiene su puesto al frente del área corporativa y de retail (centros comerciales, tiendas, ropa, complementos, hogar, supermercados...) que supone el 80% del negocio de El Corte Inglés. La venta de activos no estratégicos por más de 1.000 millones de euros para reducir la deuda de 3.367 millones y el proceso de digitalización también dependerá directamente de Del Pozo, que sale reforzado de esta reorganización.

Por su parte, una de las áreas que estarán bajo la órbita De la Rosa, Informática, está en venta. Y es que, después de que el grupo mexicano KIO Networks rechazara hace unos meses la venta de la compañía, el gigante de los grandes almacenes vuelve a intentarlo y para ellos ha contratado a Pricewaterhouse (PcW).

Nuño de la Rosa ha sido destituido como presidente apenas un año después de su nombramiento debido a que habría mantenido diferencias con las hermanas Marta y Cristina Álvarez, que tienen el control accionarial de la compañía, ante la dificultad de ejecutar un plan que permitiera completar la digitalización del grupo, ajustar su red de tiendas, reducir plantilla y desinvertir en activos.

Su mensaje a las máximas accionistas habría sido en este sentido claro, manifestándoles que si no podía ejecutar el plan estratégico era mejor que se fuera. Marta y Cristina Álvarez le habrían recriminado entonces, sin embargo, que no hubiera podido cumplir con los objetivos previstos.

En este sentido, le habrían reprochado que el grupo le pidió lograr el investment grade en la emisión de bonos en Irlanda y que no lo había conseguido o que la venta de 95 activos inmobiliarios que se encargó a PwC esperando ingresar entre 1.500 y 2.000 millones de euros habría fracasado y solo habría logrado tener una oferta por la totalidad del portfolio por 600 millones de Apollo.

El gigante de la distribución sigue detrás de conseguir el grado de inversión pero no espera lograrlo hasta 2020 o 2021, después de que haya conseguido reducir su deuda hasta dos veces ebitda (ahora está en tres veces) con la venta de los activos que, según explican, ha despertado interés en el mercado aunque todavía no tienen ninguna oferta en firme. Pese a que este objetivo es prioritario, El Corte Inglés insiste en que no está sobre la mesa la opción de salir a bolsa, algo que el accionista Al Thani puede exigir por contrato en los próximos años.