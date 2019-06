El Corte Inglés admite el cierre de más centros tras subir los ingresos el 1,1%

El Corte Inglés encadena cinco años de crecimiento con la mirada puesta en acelerar la reestructuración de la empresa y la reducción de su deuda, que al cierre del ejercicio se sitúa en los 3.367 millones de euros, 3,1 veces ebitda. Para ello, el gigante de la distribución, que ha ganado un 27% más por los menores gastos, sigue centrado en la reducción de costes y la optimización de su estructura para mejorar sus resultados, lo que incluye el cierre de más centros comerciales, tal y como han reconocido hoy fuentes oficiales de la propia compañía.

En este punto, el plan de El Corte Inglés, pendiente de un relevo en su presidencia en las próximas semanas, no contempla abandonar ninguna ciudad sino reducir su presencia en algunas en las que tenga dos centros muy cercanos para concentrar la actividad en uno sólo "sin perder ventas ni reducir el servicio que prestamos", aseguran. Este año ya han cerrado el centro de Bahía Sur en Cádiz, el de Los Arcos en Sevilla y varias tiendas en Asturias.

Los grandes almacenes son la principal fuente de ingresos de la compañía familiar al aportar el 74,5% de las ventas de 15.783 millones con las que ha cerrado el ultimo ejercicio, un 1,1% más. Un cifra que ha llevado al grupo a sacar pecho ya que su facturación ha crecido por encima de la tasa de variación interanual del Índice de Comercio Minorista en España, que se situó en el mismo periodo en el 0,7%.

Los grandes almacenes han facturado un 0,3% más mientras que Sfera ha elevado sus ventas un 4,8%

En este punto, el negocio retail ha mejorado sus ventas el 0,4% en un momento en el que sector de la moda está registrando tasa negativas mientras que el margen bruto ha subido un 1,5% a los 4.696 millones de euros y el ebitda ha mejorado un 2,2% a los 1.075 millones. En concreto, los grandes almacenes han facturado un 0,3% más mientras que Sfera ha elevado sus ventas un 4,8% a los 426,9 millones. Bricor es la única unidad de negocio que ha caído con un descenso de la facturación del 15,7%.

En cuanto a la deuda, el objetivo de los grandes almacenes a corto plazo es reducir su apalancamiento hasta las dos veces ebitda para lograr el grado de inversión en 2020 o 2021 mediante la venta de activos no estratégicos por unos 1.000 millones de euros. "Hemos recibido muchas muestras de interés y propuestas no vinculantes que estamos estudiando e iremos cerrando poco a poco a lo largo del año. El objetivo es maximizar valor", explican en este sentido fuentes oficiales de El Corte Inglés.

"El importe que se obtenga con dichas desinversiones se destinará, principalmente, a reducir deuda"

El objetivo para este ejercicio implica triplicar las desinversiones realizadas el año pasado, cuando alcanzaron los 350 millones de euros, incluyendo el traspaso de Optica2000 a Grand Visión. En este punto, la compañía familiar quiere dejar claro que su objetivo es seguir siendo una empresa patrimonialista (tienen 17.000 millones en activos) por lo que sólo venderán los inmuebles y terrenos que sean necesarios para alcanzar una deuda de unos 2.200 millones. "El importe que se obtenga con dichas desinversiones se destinará, principalmente, a reducir deuda", explica la empresa.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la venta de los inmuebles no ha logrado el interés que se esperaba en el mercado, con la presentación de una única oferta por la totalidad del negocio por parte del fondo Apollo por un valor de unos 600 millones, según explican fuentes del mercado, y que habría sido rechazada, para intentar ahora la venta por separado de los distintos activos. En este punto, aunque insisten en el fuerte interés del mercado han reconocido que todavía no ha recibido ninguna oferta en firme.

El plan de desinversión, puesto en marcha el año pasado, ya se ha dejado notar en las cuentas de la compañía ya que parte de la mejora del beneficio neto, que ha alcanzado los 258,2 millones de euros, se debe a la reducción de los costes financieros y el pago de intereses pr la amortización del pasivo.El resto a la mejora de la caja. La firma, que quiere el grado de inversión para ganar agilidad y tener menores costes, asegura que no tienen planes para salir a bolsa aunque el contrato con Al Thani establece que este puede forzarlo a final del año que viene.

Paralelamente a la venta de los activos inmobiliarios, El Corte Inglés ha reactivado la venta de la división de informática con la contratación de PWC pero descarta desinvertir en las filiales de Seguros y Viajes-

Los datos por negocios

Por líneas de negocio, los grandes almacenes han ralentizado su crecimiento, con lo que la división comercial, que incluye también Hipercor, Supercor, Sfera o Bricor, ha estancado sus ventas, con un crecimiento de solo el 0,37%, hasta 12.973 millones de euros. Esta línea de negocio, la mayor del grupo, registró un ebitda en el último ejercicio de 881,93 millones de euros, lo que supone un 0,31%. Mucho más positiva ha sido la evolución de Viajes El Corte Inglés, con un aumento de los ingresos del 4,95%, hasta 2.721 millones, y una subida del ebitda del 17,94%, hasta 63,84 millones.

La división de Informática, la tercera en importancia para la compañía, ha reducido sus ventas un 4,66%, hasta 703 millones, mientras que la división de Seguros ha crecido un 9,25%, hasta 199,46 millones.

El grupo español se consolida como la primera empresa de grandes almacenes de Europa

Con estos resultados, el grupo español se ha consolidado así como la primera empresa de grandes almacenes de Europa, por encima de Marks & Spencer y John Lewis y el tercero a nivel mundial, solo por detrás de Macy's y Kohl's. La empresa asegura que la venta online está a punto de convertirse en su mayor tienda, superando en facturación al centro comercial del Paseo de la Castellana, en Madrid.