DuCharme, mano derecha de Fridman: "LetterOne tiene la capacidad financiera y experiencia para reflotar Dia"

Stephan DuCharme, mano derecha del magnate ruso Mikhail Fridman y socio director de LetterOne Retail, está convencido de que la oferta lanzada sobre Dia saldrá adelante y que la compañía volverá a crecer. "Dia se enfrenta a un futuro incierto y este plan de rescate no solo aborda los requermientos de estructura de capital, sino que proporciona además la base para que vuelva a resurgir como un líder de la distribución alimentaria en España", asegura. DuCharme asegura que "tenemos la capacidad de reflotar la compañía".

Pese a que la firma entró en julio de 2017 a 4,81 euros y admite además que el precio equitativo sería de 3,73 euros por ser el más alto que ha pagado en los últimos doce meses, ha lanzado la oferta a 0,67 euros. En una entrevista telefónica con elEconomista.es, el directivo explica, sin embargo, que "es una oferta con una prima atractiva para el accionista, del 56,1% sobre el precio de las acciones el pasado lunes y del 19,4% sobre el precio ponderado en los últimos tres meses".

Aunque admite que "el mercado es libre", insiste, en este sentido, en que no teme la posibilidad de que haya una contraopa. "Nosotros tenemos la experiencia y la capacidad financiera de asegurar un futuro a largo plazo para todos los grupos de interés, incluidos clientes, empleados, franquiciados, proveedores y acreedores", dice DuCharme.

La oferta está condicionada a hacerse con al menos un 35,5% de las acciones, logra el visto bueno de las autoridades de la Competencia y alcanzar un acuerdo a largo plazo con la banca. Según el ejecutivo de LetterOne, "una vez completada la oferta y tras una ampliación de capital de 500 millones para dotar a la empresa de una estructura de capital viable a largo plazo, seremos capaces en un plazo de cinco años de llevar a cabo una reconversión integral". DuCharme reclama en este sentido a la banca sentarse a negociar un acuerdo satisfactorio para todos, pero niega haber solicitado una quita. "En ningún momento lo he planteado", dice.

El plan estratégico de LetterOne se basa en una nueva propuestas de valor comercial, un reajuste de los precios y promociones y de la red de tiendas e inversión para reclutar nuevo liderazgo y apostar por el desarrollo interno. El directivo no se pronuncia sobre si prepara un nuevo cambio de consejero delegado - "hemos tenido tres en un muy poco tiempo", dice-, pero sí que insiste en la necesidad de que "el plan sea ejecutado con personas con la suficiente experiencia para llevarlo a cabo".

DuCharme prefiere no dar por ahora más detalles sobre el plan, asegurando que habrá que analizar todo, recuerda que no se les dejó trabajar en el consejo de administración y señala, pese a todo, que está de acuerdo con algunas de las medidas adoptadas, como la venta de la cadena de perfumerías Clarel. "No es una activo estratégico", dice.

Recuperar cuota

El objetivo inmediato es "recuperar cuota de mercado frente a compañías como Mercadona o Lidl, que han crecido mucho en los últimos años". Según dice, "no tiene sentido que la diferencia entre el segundo o el tercer operador del mercado sea tan grande respecto a Mercadona, que es el primero", dice.

DuCharme cuenta con una sólida experiencia en el sector de la distribución. Exconsejero delegado y actual presidente de la cadena de supermercados rusa X5 Retail Group, gestionó esta compañía durante un sólido periodo de crecimiento, que le permitió pasar de 3.800 a 14.000 tiendas.

El pasado 15 de octubre fue nombrado presidente de Dia, pero apenas unas semanas después, el 5 de diciembre anunciaba su dimisión para preparar desde fuera, según dijo, un plan estratégico para la empresa. Ahora, lidera la opa lanzada por LetterOne sobre la cadena de supermercados española, a 0,67 euros.