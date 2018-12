Bruselas amenaza con prohibir volar a Iberia dentro de España y la UE en 100 días si hay un Brexit sin acuerdo

En 100 días, cuando el Reino Unido salga de la UE, Iberia dejará de poder volar entre ciudades españolas. Tampoco podrá despegar hacia otros aeropuertos de la UE. Lo mismo le ocurrirá a Vueling o Aer Lingus, las otras aerolíneas de su matriz International Airlines Group. Lo único que podría evitarlo es que el Gobierno de Theresa May logre el aprobado de su Parlamento al acuerdo del Brexit cerrado con la UE, algo que parece bastante improbable hoy. O que IAG haga sitio en su accionariado para la entrada de capital procedente de la UE.

La Comisión Europea publicó hoy sus planes de contingencia definitivos para un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo. Para evitar "grandes alteraciones", la institución extenderá privilegios especiales a unos pocos sectores, incluido el transporte aéreo. Sin embargo, los permisos excepcionales que otorgará la UE tras el Brexit, y tan solo durante un año, se limitarán a vuelos directos entre una ciudad del Reino Unido y un aeropuerto de la UE. Fuentes comunitarias aclararon que no se permitirán vuelos domésticos intra-UE o conexiones con escala en Europa.

No podrán volar dentro de su territorio

Como resultado Iberia y Aer Lingus, las aerolíneas de bandera de España e Irlanda, no podrán volar dentro de su propio territorio. El problema es que IAG no alcanzará el 51% de capital de la UE que requiere la normativa comunitaria para seguir operando con normalidad tras la salida del Reino Unido.

Más aún, la Comisión volvió a subrayar en los documentos que publicó hoy que "para mantener la validez de una licencia de operación y la libertad de proporcionar servicios aéreos dentro de la UE, todas las condiciones de la licencia de operación deben respetarse, incluido el hecho de que la mayoría sea de propiedad y control de la UE". E insiste en que si no se cumplen estos requisitos, la licencia de operación "ya no será válida".

Cumplir con las normas de propiedad

Fuentes comunitarias no quisieron especular con la situación particular de compañías. Pero insistieron a elEconomista en que las compañías afectadas tendrán que demostrar que cumplen con las normas de propiedad. La única excepción sería si existiera un acuerdo internacional entre las partes (entre la UE y el Reino Unido), lo cual no es el caso.

El ejecutivo comunitario explica que se informó al accionariado de estas compañías sobre las consecuencias desde que se activó el Brexit hace más de un año y medio. Y añade que todavía pueden tomar "las medidas requeridas" para cumplir con la normativa comunitaria de propiedad "en aras de mantener la continuidad del negocio".

Una portavoz de IAG comentó a este diario que "confiamos en que cumpliremos con las normas de propiedad y control de la UE y el Reino Unido posteriores al Brexit ". Sin embargo, no quiso entrar en detalles cómo lo harán para reunir una mayoría de accionariado con procedencia de la UE, tal y como también contemplan sus estatutos.

Las aerolíneas trabajan duro

El sector aéreo lleva meses confiando en que la Unión Europea (UE) y el gobierno británico lleguen a un acuerdo que permita a la industria seguir operando como hasta ahora debido a los "enormes beneficios económico y sociales que aporta".

Pese a que Bruselas hoy ha reavivado la amenaza de cortar las alas a las aerolíneas que dejen de ser comunitarias tras un Brexit duro, las compañías confían en "cumplir la exigencia de propiedad y control de la UE" cuando llegue el momento.

Y es que, easyJet, IAG y Ryanair no han dudado en tomar medidas para garantizarse que hay un día después para ellas en los cielos de la UE tras el 30 de marzo, en el caso de que de finalmente no haya acuerdo. Uno planes de contingencia que tendrán que ejecutar si finalmente no acuerdo. Por ejemplo, easyJet ya ha creado una sociedad en Europa que cuelga del holding inglés y ha solicitado una licencia de vuelo austriaca para poder seguir operando los vuelos que europeos que no tocan las islas británicas, que son el 40% de su operación.

Paralelamente, la compañía ordenó a su dirección financiera lanzar un programa para incrementar la base de partícipes de la UE ante de la resolución el Brexit. Fuentes de easyJet explican a este diario que el 47% de sus accionistas son ciudadanos de la UE (sin incluir a Reino Unido) y que han cambiado los estatutos para que, en el caso de Brexit duro, la compañía pueda eliminar los derechos de votos de los accionistas no comunitarios y forzar la venta de los mismos a firmas, fondos o personas físicas de la UE hasta completar el 3% restante que les permita conseguir que su estructura de capital cumpla con las exigencias de propiedad de Bruselas.

Por su parte, el holding que dirige Willie Walsh insiste en que es "una compañía española cuyas aerolíneas tienen certificados de operación estables y apoyados por sólidos negocios en España, Irlanda y Reino Unido", y que "confía en que cumpliremos con las normas de propiedad y control de la UE y el Reino Unido después del Brexit". Unas declaraciones que no alejan el temor a que Iberia o Vueling puedan dejar de volar en Europa el día uno de abril ya que no han concretado sus planes para asegurar que el 51% de su capital sea comunitario. Aun así, los estatutos de IAG incluyen un artículo, el número 11, cuyo objetivo es "garantiza que la propiedad y control de la sociedad se mantiene de forma efectiva en manos de ciudadanos de la UE".

El articulo incluye a los accionistas británicos y españoles como votos UE aunque abre la puerta a limitar el peso de los No UE en el caso de que superen con creces el 40%. Según la página web de AIG, su principal accionista es Qatar Airway, que posee el 20% del holding a través de una sociedad con sede en luxemburgo. En este punto, la aerolínea, que no tiene presencia en el consejo de administración de la compañía, ha asegurado que no va a reducir su peso en el capital en caso de Brexit duro. Los otros dos accionistas más grandes son BlackRock (2,9%) y Europacific Growth fund (5,26%), que son de origen norteamericano.

En esta línea, Ryanair también ha puesto en marcha una estrategia para seguir operando sus vuelos británicos y asegurar que la mayoría de su capital pertenece a accionistas de la UE cuando Reino Unido salga de Europa sin acuerdo. Así, en el caso de un Brexit duro, la aerolínea irlandesa se ha asegurado la capacidad de eliminar los derechos de voto a los titulos en posesion de accionistas no comunitarios y de obligarles a vender los títulos firmas europeas en el caso de que quieran hacerlo.

"Creemos que el documento ratificado hoy por la CE aporta certidumbre al sector aéreo ya que mantiene los vuelos entre la UE y Reino Unido y garantiza continuidad en la parte técnica al dar un año de vigencia a las licencias de vuelos, de pilotos, de piezas y de tripulación hasta que se firmen acuerdo entre la agencia europea de aviación y la británica. En cuanto a la exigencia de propiedad y control, era de esperar y todas las aerolíneas llevan tiempo revisando su estructura accionarial y preparando planes de contingencia para cumplir con la misma el día después del Brexit", explica Javier Gándara, presidente de ALA a este diario.