Renault nombra una dirección provisional y mantiene a Ghosn como presidente

El grupo automovilístico francés Renault decidió este martes nombrar a dos responsables de forma interina al frente de la compañía para reemplazar en sus funciones a Carlos Ghosn, quien permanece como presidente "temporalmente impedido", según anunció la compañía en un comunicado.

El Consejo de Administración de la compañía gala se reunió este martes de urgencia y resolvió que el consejero Philippe Lagayette presida de forma interina sus reuniones.

También decidió Renault que el hasta ahora director general adjunto, Thierry Bolloré, asuma las máximas responsabilidades ejecutivas de Ghosn.

"Ghosn, temporalmente impedido, sigue siendo presidente director general", explicó el Consejo de Administración de Renault, "que no está en disposición de pronunciarse sobre los elementos de los que disponen Nissan y las autoridades japonesas" contra el empresario.

Respecto a los procedimientos judiciales abiertos en Japón contra Ghosn, el Consejo de la compañía ha indicado que "no puede comentar sobre el material que Nissan y las autoridades judiciales japonesas tendrían" en su contra.

Durante el tiempo que dure la investigación, la junta directiva se reunirá regularmente, bajo la presidencia de Philippe Lagayette, "para preservar los intereses de Renault y garantizar la sostenibilidad de la alianza" con Nissan y Mitsubishi.

Asimismo, la junta directiva del grupo Renault ha acordado solicitar a Nissan, "sobre la base de los principios de transparencia, confianza y respeto mutuo de la alianza, que le transmita toda la información en su poder como parte de las investigaciones internas" de las que Ghosn es objeto.

Detención de Ghosn

La fiscalía de Tokio procedió este lunes a la detención de Carlos Ghosn, máximo responsable de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, por incumplimiento de la legislación fiscal del país asiático en relación con sus ingresos personales.

La noticia ha provocado fuertes pérdidas en bolsa de las compañías del grupo automovilístico en los últimos días.

Además, ha provocado distintas reacciones políticas en el Gobierno francés, ya que este ostenta un 15% del capital de Renault. Por ello, el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire, aseguró este martes que "Carlos Ghosn ya no está en posición de liderar" el fabricante de coches.

"No está en posición de dirigir el grupo, pero no vamos a pedir su dimisión porque no tenemos pruebas y estamos en un Estado de derecho", insistió Le Maire en declaraciones a France Info recogidas por la agencia Reuters.