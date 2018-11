El ministro de Economía francés cree que Ghosn no puede seguir al frente de Renault

El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha defendido este lunes que Carlos Ghosn no debe permanecer a cargo de Renault después de su detención en Japón por un supuesto caso de evasión fiscal y de malas prácticas.

En declaraciones a France Info, Le Maire ha instado al fabricante galo a que actúe "rápidamente" y que nombre a un equipo de gestión interino para paliar posibles daños a la automovilística, en la cual el Estado francés posee un 15% de su capital.

La fiscalía de Tokio procedió este lunes a la detención del máximo responsable de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi por incumplimiento de la legislación fiscal del país asiático en relación con sus ingresos personales.

"Carlos Ghosn ya no está en posición de liderar Renault. Sin embargo, no hemos exigido la salida formal de Ghosn del consejo de administración por una simple razón, que es que no tenemos ninguna prueba y seguimos el debido procedimiento legal", apuntó Le Maire.

"No está en posición de dirigir el grupo, pero no vamos a pedir su dimisión porque no tenemos pruebas y estamos en un Estado de derecho", ha insistido el ministro galo.

Por otro lado, Le Maire ha señalado que se pondrá en contacto con su homólogo japonés y subrayó que la prioridad de Francia es garantizar la estabilidad de la firma gala. "Renault se ha debilitado, lo que hace que sea más necesario actuar con rapidez", indicó.

Por su parte, ante la detención de Ghosn, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento para preservar la estabilidad en la firma francesa Renault.

Renault se reúne este jueves

Por su parte, la junta directiva del grupo automovilístico se reunirá esta tarde para tratar la detención de Ghosn. La compañía destacó en un comunicado recogido por Europa Press que el director de Operaciones de la compañía, Thierry Bolloré, está a cargo de la continuidad del comité ejecutivo del grupo y en contacto "permanente" con la junta directiva, con el director independiente principal y con los comités de la junta.

"Todos los procedimientos de gobierno corporativo son completamente funcionales, lo que permite al grupo Renault seguir el curso normal de sus operaciones industriales y comerciales", apuntó el fabricante galo.

Asimismo, la firma francesa quiso dejar claro que garantiza la eficacia de sus asociaciones en el marco de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y que está centrada en la consolidación de la misma.

Las acciones de Renault caen de nuevo este martes en la bolsa de París tras el desplome del 8,4% que vivieron la pasada sesión. Unas pérdidas que han sufrido asimismo las otras marcas de la alianza, Nissan (-5,45%) y Mitsubishi (-6,85%), que cotizan en el mercado japonés.