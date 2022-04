El capital riesgo pone el ojo en Twitter: Apollo Global negocia respaldar una OPA

No solo Elon Musk está interesado en Twitter. Varias grandes firmas de capital riesgo han puesto el ojo en la red social del pájaro azul después de que el magnate hiciera el pasado jueves una oferta por la compañía. Según informa hoy The Wall Street Journal, Apollo Global podría respaldar una oferta pública de adquisición (OPA) de Musk o de cualquier otro inversor.

Apollo, una de las mayores empresas de compra de acciones del mundo, ha estado negociando su apoyo a un posible acuerdo para adquirir Twitter.

La propietaria de Yahoo podría respaldar la OPA de Musk u otra de otro postor, como la firma de capital privado Thoma Bravo, según WSJ. Apollo podría hacerlo por dos distintas vías: entrando en el capital de Twitter o con deuda.

Asimismo, siempre según el periódico norteamericano, Apollo ha estado estudiando una cooperación entre Yahoo y Twitter.

En cualquier caso, el interés de Apollo se suma a una lista de pesos pesados de Wall Street, incluido Morgan Stanley, que se alinean para apoyar un acuerdo para Twitter.

No obstante, no hay ninguna garantía de que Twitter sea receptivo a cualquier oferta, subraya The Wall Street Journal.

Tampoco está garantizado que ninguna empresa de capital riesgo acabe haciendo una oferta por la red social, ya sea por toda la compañía o solo por una parte. Igualmente está por ver si alguna firma de capital riesgo llega a un acuerdo con Musk y otro inversor para lanzar una nueva OPA sobre Twitter.

Love me tender

El fundador de Tesla lanzó el jueves una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre Twitter por más de 43.000 millones de dólares. En concreto, el hombre más rico del mundo ha ofrecido 54,20 dólares por cada acción de la compañía.

La cotización cerró ayer en Wall Street a un precio de 48,45 dólares, es decir, inferior a la OPA de Musk.

El propio magnate, que no está seguro de si podrá sacar adelante la OPA, avivó este fin de semana las expectativas en el mercado de lanzar una nueva oferta con un enigmático mensaje publicado en la propia red social.

???? Love Me Tender ???? — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Los analistas de Bloomberg Intelligence ya anticiparon que Elon Musk podría asociarse con otros grandes inversores de Twitter como Oracle, dado que su cofundador Larry Ellison está en el consejo de Tesla, junto con un grupo de firmas de capital privado que incluyen a Thoma Bravo.

Según estos expertos, la asociación podría elevar la oferta por Twitter a 50.000 millones de dólares.

Por ahora, se da por sentado que Twitter rechazará oficialmente la oferta de Musk en los próximos días. La compañía publicará sus resultados del primer trimestre el próximo 28 de abril y cabe esperar que detalle su postura entonces.